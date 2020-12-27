Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak

    Hem baba hem de turp olan Dadish'in hikayesini anlatan Dadish isimli platform oyununun devam oyunu için çıkış tarihi açıklandı. oyun iOS ve Android için yayınlanacak.
    3 sa.
    279
    7
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Thomas Young'ın yaptığı platform oyunu Dadish 2'nin çıkış tarihi açıklandı. 

    Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı

    İlk oyunu ile başarı yakalayan ve oyuncuların fazlasıyla olumlu yorum yaptığı Dadish serisinin ikinci oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta iOS ve Android için yayınlanacak. Dadish 2'de yine bir baba ve turp olan Dadish'e, çocuklarını aramaya çıktığı bir macerada yardım edeceğiz. Yine birbirinden farklı ortamlara girip çıkacağız ve karşılaşmak zorunda olduğumuz 5 farklı bölüm sonu canavarı bulunuyor. İkinci oyundaki mizah, ilk oyuna göre daha yüksek olacak.

    Oyun 18 Ocak'ta, App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Ücretsiz bir oyun olacak. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 90 MB. Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android cihaz için gerekli olan sürüm ise henüz belli değil. Ayrıca oyunun çıkışı ile birlikte kontrolcü desteği sunacağını da hatırlatalım.

    Dadish 2 Dadish 2 Dadish 2 Dadish 2 Thomas Young Oyunlar Ücretsiz 90.5 MB

    Dadish 2 Dadish 2 Dadish 2 Dadish 2 Thomas K Young Aksiyon Cihaza göre değişir



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı! 53 dk. Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri 1 sa. TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı 1 sa. Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı 2 sa. Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler 2 sa. Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor 3 sa. Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak Sonraki Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var 5 sa. Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor 12 sa. Güney Kore'nin nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekora imza attı 13 sa. 2600TBW ömürlü NVMe SSD, 7/24 çalışabilen HDD! "Seagate FireCuda 510 vs Ironwolf incelemesi" 14 sa. SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu 15 sa. Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi 15 sa. Yeni Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan bir klip yayınlandı 16 sa. Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak 16 sa. Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow 17 sa. Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi 17 sa. OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek 18 sa. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı 18 sa. Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar daha sıcak çalıştırıyor 18 sa. 89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz 19 sa. Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı 19 sa. Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı 19 sa. Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı 20 sa. Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek 20 sa. Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda 21 sa. Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız