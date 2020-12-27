Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Thomas Young'ın yaptığı platform oyunu Dadish 2'nin çıkış tarihi açıklandı.

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İlk oyunu ile başarı yakalayan ve oyuncuların fazlasıyla olumlu yorum yaptığı Dadish serisinin ikinci oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta iOS ve Android için yayınlanacak. Dadish 2'de yine bir baba ve turp olan Dadish'e, çocuklarını aramaya çıktığı bir macerada yardım edeceğiz. Yine birbirinden farklı ortamlara girip çıkacağız ve karşılaşmak zorunda olduğumuz 5 farklı bölüm sonu canavarı bulunuyor. İkinci oyundaki mizah, ilk oyuna göre daha yüksek olacak.

Oyun 18 Ocak'ta, App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Ücretsiz bir oyun olacak. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 90 MB. Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android cihaz için gerekli olan sürüm ise henüz belli değil. Ayrıca oyunun çıkışı ile birlikte kontrolcü desteği sunacağını da hatırlatalım.

Dadish 2 Thomas Young Oyunlar Ücretsiz 90.5 MB

Dadish 2 Thomas K Young Aksiyon Cihaza göre değişir

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