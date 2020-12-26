Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lima Sky'ın yaptığı mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan platform oyunu Doodle Jump'ın ikincisi iOS cihazlar için yayınlandı.

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İlk oyunu 2009'da yayınlanan Doodle Jump, dönemin en popüler oyunlarından biriydi ve platform oyunları konusunda birçok oyuna ilham olmuştu. Özellikle Doodle Jump'ın çıkışından sonra aynı türde birçok oyun görmüştük. Yeni Doodle Jump oyununda da aslında zaten başarılı olan oynanışa dokunulmamış. Yeni karakterler ve yeni haritalar eklenmiş. Amacınız yine ekranın sağına ve soluan dokunarak en üst seviyeye çıkmak.

Oyun şu anda App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde iOS cihazlar için yayınlandı. Ne yazık ki Android sürümü ile ilgili herhangi bir duyuru veya açıklama bulunmuyor. Umuyoruz ki yakın zamanda o tarafta da çıkışını yapar. Oyunun iOS'taki boyutu ise 68 MB. Oyunu cihazınıza yüklemek için ise iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli.

Doodle Jump 2 Lima Sky Oyunlar Ücretsiz 68.5 MB

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