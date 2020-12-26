Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı

    İlk oyunu 2009 yılında yayınlanan ve mobil oyunlar arasında en popülerlerden biri olan platform oyunu Doodle Jump'ın devam oyunu iOS cihazlar için yayınlandı.
    5 sa.
    655
    4
    2
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lima Sky'ın yaptığı mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan platform oyunu Doodle Jump'ın ikincisi iOS cihazlar için yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu

    Ayrıca Bkz. "Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı"

    İlk oyunu 2009'da yayınlanan Doodle Jump, dönemin en popüler oyunlarından biriydi ve platform oyunları konusunda birçok oyuna ilham olmuştu. Özellikle Doodle Jump'ın çıkışından sonra aynı türde birçok oyun görmüştük. Yeni Doodle Jump oyununda da aslında zaten başarılı olan oynanışa dokunulmamış. Yeni karakterler ve yeni haritalar eklenmiş. Amacınız yine ekranın sağına ve soluan dokunarak en üst seviyeye çıkmak.

    Oyun şu anda App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde iOS cihazlar için yayınlandı. Ne yazık ki Android sürümü ile ilgili herhangi bir duyuru veya açıklama bulunmuyor. Umuyoruz ki yakın zamanda o tarafta da çıkışını yapar. Oyunun iOS'taki boyutu ise 68 MB. Oyunu cihazınıza yüklemek için ise iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli.

    Doodle Jump 2 Doodle Jump 2 Doodle Jump 2 Doodle Jump 2 Lima Sky Oyunlar Ücretsiz 68.5 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    E iyi yapmışlar çok geç kalmamak iyidir 11 yıl koymuşlar oyunlar arasına.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 57 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu Apple Store’da uygulamanın hangi gizlilik verilerini istediğini göstermesi iyi oldu.



    Şimdi bu oyun benim kimlik verilerimi ve konumumu ne yapacak. Altı üstü karakteri zıplatacağız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak 37 dk. Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı 1 sa. Japon oyun geliştiriciler 2020'nin en iyi oyunu olarak Ghost of Tsushima'yı seçti 1 sa. Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı 1 sa. Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de 2 sa. Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır 2 sa. Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu 3 sa. Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta! 3 sa. Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı 4 sa. Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor 4 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı Sonraki Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek 6 sa. Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor 15 sa. Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi 16 sa. Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı 17 sa. Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi 19 sa. Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow 19 sa. Hollywood Stilinde Renk Nasıl Atılır? Videolarınız Artık Daha Güzel Gözüksün! 20 sa. 39 TL değerindeki Darkest Dungeon, bugün Epic Store'da ücretsiz 20 sa. Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor 21 sa. Yeni Yılda Eşsiz Doğaya Kucak Açın 21 sa. Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir 21 sa. ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi 22 sa. Bilgisayar stok sıkıntısı 2022 yılına kadar devam edecek 23 sa. PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor 23 sa. Amazon Prime'dan bir ücretsiz oyun daha: Overcooked 1 gün Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı 1 gün AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi 1 gün Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu 1 gün İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir 1 gün Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız