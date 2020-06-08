PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı

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Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliği için nihayet yeni tarih belli oldu. Yapılan resmi açıklmaya göre, merakla beklenen etkinlik 11 Haziran tarihinde düzenlenecek. Dev etkinlikte PS5 oyunlarını ilk görme fırsatı yakalacağız. Ayrıca konsol tasarımının da tanıtılması bekleniyor.

[twitter=https://twitter.com/Nibellion/status/1270022850490109952]

PlayStation 5 etkinliğinin aslında geçtiğimiz hafta 4 Haziran tarihinde düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak ABD'deki "Black Lives Matter" protestoları nedeniyle Sony etkinliği erteleme kararı aldı. Sony, kutlamalar için uygun bir zaman olmadığını ve "daha önemli seslerin duyulması" için erteleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bir haftalık bir gecikmeyle de olsa nihayet PlayStation 5'in tanıtımına artık çok az bir süre kaldı. Türkiye Saatiyle 23.00'da başlayacak olan etkinlikte Resident Evil 8, Silent Hill, COD 2020 ve Demon's Souls remake gibi oyunların duyurusunun yapılması bekleniyor. Ayrıca yeni bir Horizon ve Spider-Man oyunu için de beklentiler var.

https://www.thesixthaxis.com/2020/06/08/playstation-5-ps5-reveal-11-june-delayed-twitch-leak/

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