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    PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı

    Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    12
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı
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    Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliği için nihayet yeni tarih belli oldu. Yapılan resmi açıklmaya göre, merakla beklenen etkinlik 11 Haziran tarihinde düzenlenecek. Dev etkinlikte PS5 oyunlarını ilk görme fırsatı yakalacağız. Ayrıca konsol tasarımının da tanıtılması bekleniyor.

    [twitter=https://twitter.com/Nibellion/status/1270022850490109952]

    PlayStation 5 etkinliğinin aslında geçtiğimiz hafta 4 Haziran tarihinde düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak ABD'deki "Black Lives Matter" protestoları nedeniyle Sony etkinliği erteleme kararı aldı. Sony, kutlamalar için uygun bir zaman olmadığını ve "daha önemli seslerin duyulması" için erteleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

    Bir haftalık bir gecikmeyle de olsa nihayet PlayStation 5'in tanıtımına artık çok az bir süre kaldı. Türkiye Saatiyle 23.00'da başlayacak olan etkinlikte Resident Evil 8, Silent Hill, COD 2020 ve Demon's Souls remake gibi oyunların duyurusunun yapılması bekleniyor. Ayrıca yeni bir Horizon ve Spider-Man oyunu için de beklentiler var. 



    https://www.thesixthaxis.com/2020/06/08/playstation-5-ps5-reveal-11-june-delayed-twitch-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 sa.
    Bu seferki tarihi verirken konsolu da göstereceğiz demiş mi, yoksa yine sadece oyunları göstereceğiz deyip geçmişleri mi
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    yardimacil65 4 sa. yeni yorumcu
    ALLAH razı olsun devletimizden. Ben Frankfurtta yaşıyorum vallahi her gün her dakika haberlerde turkiye süreci çok iyi gelişti diyorlar. Virüs Avrupa'ya son darbesini vurdu. Avrupa tekleyen ekonomisi artık çöktü şu an ben aylık 4513 euro falan elime geçen para. bir et 30 Euro oldu buda 240 birim para ediyor yani bir Eti 240 liraya alıyor gibi düşünün. Maaşlar ödenmiyor Frankfurt ta. Çok mağdur olduk Hayla zırlıyorsunuz. Siz gavur yerini memleketiniz gibi mi sandınız. Biz Avrupa da yaşam savaşı veriyoruz. Türkiye de yaşamak için herşeyimi verirdim vallahi kıymetini bilin devletin Ben tüm düzeni burda kurduk gelemiyoruz gavur yollamıyor bizi. ALLAH tüm Müslüman ve Arap camiasını korusun. Amin
    4 Yanıt Yanıtla
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    eternal35 (ferit cem özbek) 4 sa. yardimacil65
    4513 birim para alıp 30 birim para ete veriyorsunuz, bizde aynı maaşı alan en az 60 lira et parası veriyor,
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    White Water 4 sa. yardimacil65
    Kinayeli yorumunuzu beğendim hocam. Burada her şey kötü diyen ama ne hikmetse de onların gözünde cennet olan Türkiye'ye de dönmek istemeyen gurbetçileri iyi yansıtmışsınız.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa. yardimacil65
    Maaş amerikan yapılan hesap turkish
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    gowlet (vahap aslan) 5 sa.
    Zaten toplu konferans olmayacak bi yayında duyurun bu sene de neyin ertelemesi bu canlı olmasına gerek yok...
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    frudi (ferdi istanbul) 5 sa.
    Yine ertelenmese iyi artık tanıtın bitsin bu heyecanlı bekleyiş
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