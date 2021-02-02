PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Bu nesilde Sony, PlayStation için normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürüm duyurmuştu. Dijital Sürüm, normal sürüm ile birlikte yurt dışında aynı anda çıkışını yapmıştı ancak ülkemizde 2021 yılında çıkacağı söylenmişti. Şimdi de resmi fiyat ve çıkış tarihi açıklandı.
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PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü Şubat 2021'de yani bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ayrıca PlayStation 5'in disksiz sürümünün resmi fiyatı 5.999 TL olarak açıklandı. Ne yazık ki net bir tarih yok ancak bu ay içerisinde satışa çıkmadan yine duyurulacaktır.
PlayStation 5'in disksiz sürümü, normal sürümü ile tamamen aynı güce sahip. Tek farkı disksiz sürümde isminden de anlayabileceğiniz gibi bir disk girişinin bulunmaması. Oyunları mağazadan dijital olarak satın alıp oynayacaksınız. PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatı 399$ veya 399€.
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Yurtdışından alırız sıkıntı yok.
İsterse 10.000TL ye satsinlar
Adam yüzlerce milyon dolarlık Japon yatırımını çöpe attı ya la...
Konsolda okuma hizlari onemli. Ayda 2 defa oyun indiriyorum onuda yazarken trimin olup olmamasi etki edecegini dusunmuyorum
Pc de kullanip surekli silme yazma yaparsan tamam anlarimda konsolda ne alaka ?
3500 verilir max
Her nesil ayni sey oluyor ilk bastan sabirsiz kerizleri kaziklamak asiri yuksek fiyat cekiyorlar
Almazsaniz inmeye devam eder ac gibi saldırmaya luzum yok
oyun konusu 2. el dijital hesap vs al sat ile bi şekilde çözülür. Ekran kartı fiyatları madencilerin bulaşmasıyla mantık dışına çıktı artık...
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