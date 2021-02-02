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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

    PlayStation 5'in disksiz sürümü için resmi fiyat ve çıkış tarihi sonunda açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Şubat 2021, 14:08 (Güncellendi, 2 hf.)
    12,1b
    1
    143
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    63

    PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Bu nesilde Sony, PlayStation için normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürüm duyurmuştu. Dijital Sürüm, normal sürüm ile birlikte yurt dışında aynı anda çıkışını yapmıştı ancak ülkemizde 2021 yılında çıkacağı söylenmişti. Şimdi de resmi fiyat ve çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor"

    PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü Şubat 2021'de yani bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ayrıca PlayStation 5'in disksiz sürümünün resmi fiyatı 5.999 TL olarak açıklandı. Ne yazık ki net bir tarih yok ancak bu ay içerisinde satışa çıkmadan yine duyurulacaktır.

    PlayStation 5'in disksiz sürümü, normal sürümü ile tamamen aynı güce sahip. Tek farkı disksiz sürümde isminden de anlayabileceğiniz gibi bir disk girişinin bulunmaması. Oyunları mağazadan dijital olarak satın alıp oynayacaksınız. PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatı 399$ veya 399€. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    b0Ni (Barış ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    daha pahalı satamazlardı heralde, cihaz başına +1500 TL kar var bu fiyatta.
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    K Kadrylmz333 (Kadir Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergi düştü dolar düştü bu fiyatlar çok fazla
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    Bay Virgül 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Halkını böyle soyan başka ülke varmıdır acaba !?
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    Yorumlar (102) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    aschil (Tuncay Şahin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    4.600TL civarına satılması gerekiyor.

    Yurtdışından alırız sıkıntı yok.

    İsterse 10.000TL ye satsinlar
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    Renovatio90 (Captain Renovatio) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şahsen 5000-5500 civarı olsun istiyordum yakında bu fiyatlara düşer muhtemelen
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    Febr (Cebrail ATEŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ps5 in tek numarasi harddiskmis











    Adam yüzlerce milyon dolarlık Japon yatırımını çöpe attı ya la...





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    serothesnake 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin bu vergilere ihtiyacı var, bu yüzden sorumlu birer türkiye vatandaşı olarak bu vergileri ödeyeceksiniz. Türkiye mağazasında bulunan oyunlara bakıyorum çok abartı değil açıkçası. Umarım yakında stoklarınıza kavuşursunuz ve dilediğiniz gibi oyunlarınızı oynarsınız. Almanya'da Amazon'dan hiç sorun yaşamadık çok şükür konsollara ulaşmada. Server'lar da dibimizde olduğundan kaymak gibi bağlantıda eğleniyoruz. Yazın Türkiye'de tatik yaparken offline oynayacağız artık.
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    M Micsovor35 (Serkan Gökçeoğlu) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) serothesnake
    Ne sacmaliyon?
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    G Gocs (Tolga -) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ps4e ssd takacak arkadaşlar trim olmadan o ssdler kısa sürede yıpranır söyleyim.
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    classlord (Murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Gocs
    Trim ile konsolun alakasi yokki . Surekli cihaza yazma komutu verilmiyorki.
    Konsolda okuma hizlari onemli. Ayda 2 defa oyun indiriyorum onuda yazarken trimin olup olmamasi etki edecegini dusunmuyorum
    Pc de kullanip surekli silme yazma yaparsan tamam anlarimda konsolda ne alaka ?
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    B balkanxp (Balkan Çakmak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar eski nesil için SSD alacaksanız ps5 e uyumlu bir nvme SSD yi kutu içine monte edip USB den bağlamak da makul olabilir. yükleme hızları olarak bakarsak cihazin içine monte edilen sata arayuzlu ssd ile USB den bağlanan ssd ler hemen hemen aynı oluyor eski nesil için. Daha sonra kutudan cikarip alınca ps5 e takarsaniz.
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    Jeremy Klakson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6000 lira ne ya çok para. dolar düştü vergi düştü fiyata bak.
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    hamza5806 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dolar cinsinden 2800 eden makine nasil 6000la



    3500 verilir max



    Her nesil ayni sey oluyor ilk bastan sabirsiz kerizleri kaziklamak asiri yuksek fiyat cekiyorlar



    Almazsaniz inmeye devam eder ac gibi saldırmaya luzum yok



    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ocelot- 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) hamza5806
    Vergilerden bir haber yaşıyorsunuz sanırım
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    WatchAndLearnn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5999 gene pahalıya geliyor 4999 olsa çok daha rekabetçi olur daha iyi satar.
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    Donatn (donat nayir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Giriş seviyesi ekran kartları olmuş 5 6 bin. Orta seviye desen on binlerden başlıyor. Tamam 6.000 kolay kazanılmıyor ama, oyun konusunda konsol ile pc arasında kalan varsa konsol alıp geçsin bu nesilde.
    oyun konusu 2. el dijital hesap vs al sat ile bi şekilde çözülür. Ekran kartı fiyatları madencilerin bulaşmasıyla mantık dışına çıktı artık...
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    12149 kez okundu.
    94 kişi, toplam 102 yorum yazdı.

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    ps5, playstation 5 ve
    6 etiket daha ps5 dijital sürüm disksiz sürüm türkiye fiyatı çıkış tarihi playstation 5 dijital sürüm Ev Elektroniği
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