PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Bu nesilde Sony, PlayStation için normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürüm duyurmuştu. Dijital Sürüm, normal sürüm ile birlikte yurt dışında aynı anda çıkışını yapmıştı ancak ülkemizde 2021 yılında çıkacağı söylenmişti. Şimdi de resmi fiyat ve çıkış tarihi açıklandı.

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PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü Şubat 2021'de yani bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ayrıca PlayStation 5'in disksiz sürümünün resmi fiyatı 5.999 TL olarak açıklandı. Ne yazık ki net bir tarih yok ancak bu ay içerisinde satışa çıkmadan yine duyurulacaktır.

PlayStation 5'in disksiz sürümü, normal sürümü ile tamamen aynı güce sahip. Tek farkı disksiz sürümde isminden de anlayabileceğiniz gibi bir disk girişinin bulunmaması. Oyunları mağazadan dijital olarak satın alıp oynayacaksınız. PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatı 399$ veya 399€.

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