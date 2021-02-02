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    Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor

    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 hala stok sıkıntısı çekiyor ve yayınlanan son rapora göre karaborsacılar ciddi anlamda çok fazla para kazanıyor PlayStation 5'ten.
    02 Şubat 2021, 12:30 (2 hf.)
    2,3b
    1
    7
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor
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    Yeni nesil konsollar geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi ancak stok sıkıntısı sebebiyle her iki firmanın konsoluna da erişmek oldukça zor. Ancak bariz bir şekilde PlayStation 5'e ulaşmak biraz daha zor. Özellikle karaborsacılar işleri iyice zorlaştırıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi: "Her seferinde daha da kolaylaşıyor"

    Ayrıca Bkz. "God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor"

    Daha önce birçok kez binlerce sipariş verdikleri ortaya çıkan karaborsacı gruplar, normal vatandaşın hakkını gasp ediyor. Karaborsacıların aldığı PlayStation 5'ler internette çok daha yüksek fiyata satılıyor. Yayınlanan son rapor da Amerika'daki PlayStation 5 satışları ile ilgili.

    Son rapora göre yalnzıca Amerika'da satılan PlayStation 5'lerin yaklaşık %15'i tekrar satılıyor. Bu yüzdenin içerisinde konsolu alıp tekrar satan normal vatandaşlar da elbette bulunuyordur ancak büyük bir çoğunluğu karaborsacılara ait. 

    Raporun geri kalanına baktığımızda ise tekrar satılan PlayStation 5'lerin ortalama fiyatının 849 dolar olduğunu görüyoruz. PlayStation 5'in resmi fiyatı 499 dolar. Yani yaklaşık iki katı fiyata satılıyor. Genel bir hesaplama yapılınca da karaborsacıların PlayStation 5 satışlarından yaklaşık 43 milyon dolar kâr elde ettiği görülüyor. 



    https://www.ign.com/articles/10-15-of-all-us-ps5s-estimated-to-have-been-resold Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette almasın iki katına fiyata, alan memnun satan memnun serbest piyasa kimse karışamıyor işte.
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    hamza5806 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aç gibi saldırırlarsa böyle olur sanki ps5e özel olup ps4te olmayan oyun var bi sakin prim vermeyin diyoruz aç gibi saldırıyorlar



    https://www.youtube.com/watch?v=s_xcAx6JaT8&feature=youtu.be
    Aç gibi saldırırlarsa böyle olur sanki ps5e özel olup ps4te olmayan oyun var bi sakin prim vermeyin diyoruz aç gibi saldırıyorlar https://www...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    %15 normal ya bence. Özellikle de böyle stok sıkıntısı çekilirken. Bence sonye kalsa ps5 2021 kasımda çıkarırdı ama sanki microsoft zorladı gibi. Sözde microsoft hazırdı stok sıkıntısı olmayacaktı vs
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    IIExtraLifeXC 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek oyuncu kitlesi biraz daha dişini sıksın.
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    hamza5806 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aç gibi saldırırlarsa böyle olur sanki ps5e özel olup ps4te olmayan oyun var bi sakin prim vermeyin diyoruz aç gibi saldırıyorlar



    https://www.youtube.com/watch?v=s_xcAx6JaT8&feature=youtu.be
    Yanıtla +4
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette almasın iki katına fiyata, alan memnun satan memnun serbest piyasa kimse karışamıyor işte.
    Yanıtla +4
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz karaborsa fiyatına alıyoruz halbuki islamda karaborsa stokçuluk vb. şeyler yasak. Neyse ümmeti müslüman uyusun uyandırmayalım uyuyanları. :)
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    duren (Enes Durgun) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'deki normal satış fiyatı bile etmiyor 850 dolar :'(
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    volcy123 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lanet olasıca karaborsacilar yüzünden asıl amacı oyun oynamak olan kisiler stok bulamıyor.
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