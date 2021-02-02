Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor

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Yeni nesil konsollar geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi ancak stok sıkıntısı sebebiyle her iki firmanın konsoluna da erişmek oldukça zor. Ancak bariz bir şekilde PlayStation 5'e ulaşmak biraz daha zor. Özellikle karaborsacılar işleri iyice zorlaştırıyor.

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Daha önce birçok kez binlerce sipariş verdikleri ortaya çıkan karaborsacı gruplar, normal vatandaşın hakkını gasp ediyor. Karaborsacıların aldığı PlayStation 5'ler internette çok daha yüksek fiyata satılıyor. Yayınlanan son rapor da Amerika'daki PlayStation 5 satışları ile ilgili.

Son rapora göre yalnzıca Amerika'da satılan PlayStation 5'lerin yaklaşık %15'i tekrar satılıyor. Bu yüzdenin içerisinde konsolu alıp tekrar satan normal vatandaşlar da elbette bulunuyordur ancak büyük bir çoğunluğu karaborsacılara ait.

Raporun geri kalanına baktığımızda ise tekrar satılan PlayStation 5'lerin ortalama fiyatının 849 dolar olduğunu görüyoruz. PlayStation 5'in resmi fiyatı 499 dolar. Yani yaklaşık iki katı fiyata satılıyor. Genel bir hesaplama yapılınca da karaborsacıların PlayStation 5 satışlarından yaklaşık 43 milyon dolar kâr elde ettiği görülüyor.

https://www.ign.com/articles/10-15-of-all-us-ps5s-estimated-to-have-been-resold

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