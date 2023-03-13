PS5 Pro çıkmayabilir, tüm kaynaklar PS 6 için ayrıldı

Tam Boyutta Gör Üretim sıkıntılarının sona ermesi ile birlikte yeniden rekor satış rakamlarına erişen PlayStation 5, Sony’ye de strateji değiştirtti. Merakla beklenen PS5 Pro ara modeli hiç gelmeyebilir.

PlayStation 6 hazırlıkları başladı

PlayStation 5 sonrasında oyuncular bir PS5 Pro ara model beklentisine girmişti. Firma tarihinin en hızlı satan konsolu olan PlayStation 5 bu yıla da hızlı başladı. Bunun sonucunda firma planlarını değiştirdi.

PlayStation 5 Pro yerine ikinci nesil PS5 geliyor 1 ay önce eklendi

Gelen bilgilere göre firma doğrudan PlayStation 6 hazırlıklarına başladı. PlayStation 4 ekibinin başına geçerek tarihte ilk kez PS tasarlayan ABD’li olma ünvanına sahip Mark Cerny yeniden PlayStation 6 ekibinin başına geçebilir.

PlayStation 6 konsolunun iş birlikleri, pazarlaması, donanım ve yazılım geliştirmeleri için Sony önemli bir kaynak ayırmış durumda. Bu nedenle PS5 Pro projesi rafa kaldırılmış olabilir. PS 6 için en erken 2028 yılı işaret ediliyor ve arada 5 yıllık bir süreç var. Sony’nin bu dönemde harici optik sürücülü yeni bir versiyon ile yetineceği de gelen bilgiler arasında.

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