PS5 Pro çıkmayabilir, tüm kaynaklar PS 6 için ayrıldı

PlayStation 6 hazırlıkları başladı
PlayStation 5 sonrasında oyuncular bir PS5 Pro ara model beklentisine girmişti. Firma tarihinin en hızlı satan konsolu olan PlayStation 5 bu yıla da hızlı başladı. Bunun sonucunda firma planlarını değiştirdi.
Gelen bilgilere göre firma doğrudan PlayStation 6 hazırlıklarına başladı. PlayStation 4 ekibinin başına geçerek tarihte ilk kez PS tasarlayan ABD’li olma ünvanına sahip Mark Cerny yeniden PlayStation 6 ekibinin başına geçebilir.
PlayStation 6 konsolunun iş birlikleri, pazarlaması, donanım ve yazılım geliştirmeleri için Sony önemli bir kaynak ayırmış durumda. Bu nedenle PS5 Pro projesi rafa kaldırılmış olabilir. PS 6 için en erken 2028 yılı işaret ediliyor ve arada 5 yıllık bir süreç var. Sony’nin bu dönemde harici optik sürücülü yeni bir versiyon ile yetineceği de gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez