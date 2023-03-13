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    Anlık Bildirim

    PS5 Pro çıkmayabilir, tüm kaynaklar PS 6 için ayrıldı

    Bu sıralarda yeni bir PlayStation modeli için kaynak ayırmak istemeyen Sony, tüm enerjisini PlayStation 6 için topluyor. Mark Cerny yeni tasarım ekibinin başına geçebilir.
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    PlayStation 6 Tam Boyutta Gör
    Üretim sıkıntılarının sona ermesi ile birlikte yeniden rekor satış rakamlarına erişen PlayStation 5, Sony’ye de strateji değiştirtti. Merakla beklenen PS5 Pro ara modeli hiç gelmeyebilir.

    PlayStation 6 hazırlıkları başladı

    PlayStation 5 sonrasında oyuncular bir PS5 Pro ara model beklentisine girmişti. Firma tarihinin en hızlı satan konsolu olan PlayStation 5 bu yıla da hızlı başladı. Bunun sonucunda firma planlarını değiştirdi.

    Gelen bilgilere göre firma doğrudan PlayStation 6 hazırlıklarına başladı. PlayStation 4 ekibinin başına geçerek tarihte ilk kez PS tasarlayan ABD’li olma ünvanına sahip Mark Cerny yeniden PlayStation 6 ekibinin başına geçebilir.

    PlayStation 6 konsolunun iş birlikleri, pazarlaması, donanım ve yazılım geliştirmeleri için Sony önemli bir kaynak ayırmış durumda. Bu nedenle PS5 Pro projesi rafa kaldırılmış olabilir. PS 6 için en erken 2028 yılı işaret ediliyor ve arada 5 yıllık bir süreç var. Sony’nin bu dönemde harici optik sürücülü yeni bir versiyon ile yetineceği de gelen bilgiler arasında.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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