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    PlayStation 5 Pro yerine ikinci nesil PS5 geliyor

    Playstation 5 Pro söylentileri gündemi meşgul etmeyi sürdürürken sektöre yakın bir isimden önemli açıklamalar geldi. Sony'nin PS5 Pro yerine güncellenmiş bir PlayStation 5 çıkaracağı söyleniyor.
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    PlayStation 5 Pro yerine ikinci nesil PS5 geliyor Tam Boyutta Gör
    Güvenilir sızıntıları sayesinde sektörde saygın bir yer edinen Tom Henderson, son zamanlarda gündemi meşgul eden PlayStation 5 Pro söylentileri hakkındaki konuştu. Deneyimli editöre göre konsolun Pro veya Slim modelinin çıkması pek olası değil.

    Sony'nin oyun konsollarıyla ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız Henderson, Japon devin bunun yerine ikinci nesil PlayStation 5'i piyasaya süreceği görüşünde. Ayrıca şirketin  orijinal PS5'in üretimini 2023 sonunda durduracağını da ekliyor.

    PS5 Gen 2 yolda

    Henderson'a göre Sony, istenirse optik disk sürücüsünün takılabileceği sürücüsüz bir model üretecek. Bu, konsolun şimdiye kadarki en önemli revizyonu olurken performansta herhangi bir değişiklik olmayacak. Güncellenmiş PlayStation 5'in Nisan ayında tanıtılacağı ve Eylül ayında satışa sunulacağı bildiriliyor.

    Tom Henderson, ikinci nesil PS5'in Sony'nin üretim ve lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Çünkü şirket harici disk sürücülü tek bir konsol üretecek ve disk sürücüsünü ayrı olarak satacak. Henderson ayrıca orijinal PS5'in henüz potansiyelini tam olarak tüketmediğini de vurguluyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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