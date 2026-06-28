Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 fiyatı revize edildi: Beklenenin çok üzerinde!

    GTA 6 için yeni nesil konsolları bekleyenlere kötü haber: İddialara göre PlayStation 6'nın üretim maliyeti şimdiden 960 dolara yaklaştı. PS6 fiyatı, beklenenden çok daha yüksek olacak.

    ps6 fiyatı 1000 doları aşacak Tam Boyutta Gör
    Bellek kıtlığı devam ederken, öngörülen PS6 fiyatları giderek daha da vahim bir hal alıyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, yeni nesil PlayStation konsolu için tahminini 1000 dolara çıkardı.

    PS6 fiyatı 1000 doları aşacak

    Yükselen depolama ve bellek maliyetlerine rağmen, güvenilir bir sızıntı kaynağı daha önce PS6 fiyatını 699 dolar olarak tahmin etmişti. Bileşenlere olan talebin artmaya devam etmesi beklendiğinden, içeriden bilgi sahibi Kepler_L2 bu rakamı revize etti.

    RAM ve SSD maliyetleri yükseldi

    Kepler_L2 daha önce PS5'in halefi için 30 GB GDDR7 RAM ve 1 TB SSD içeren özelliklerden bahsetmişti. Ne yazık ki, bu parçaların daha da pahalı hale geleceğine dair işaretler var. Micron'un CEO'su yakın zamanda bellek maliyetlerinin en az 5 yıl daha düşmeyeceği konusunda uyardı. Piyasa trendlerini hesaba katan kişi, Mart ayında belirttiği tahmini üretim maliyetini 200 dolar artırdı. PS6'nun üretim maliyeti 1000 dolara yakın bir değere yükseldi.

    Bazı analistler de PS6 fiyatının 1049 doların üzerindeki Steam Machine'in izinden gideceğini tahmin ediyor. Steam Machine 512 GB modeli için 1.049 dolar ve 2 TB modeli için 1.349 dolar fiyat belirlendi ve bu fiyatlara kontrolcü dahil değil; oyuncuların 100 dolar daha ödeyerek Steam Controller satın almaları gerekiyor. Bu arada, Steam Machine, PS5 Pro’dan daha düşük donanıma sahip.

    PlayStation 5 fiyatları 2026'da zaten artırıldı; PS5 temel model 649.99 dolara, PS5 Dijital Sürümü 599.99 dolara ve PS5 Pro 899.99 dolara yükseldi. Xbox'ın yakın zamanda konsol fiyatlarını konsol modeline bağlı olarak 100 ila 150 dolar arasında artırması, konsol üreticilerinin hâlâ yüksek RAM maliyetlerinden muzdarip olduğunu gösterdiğinden, bu fiyatların yıl sonundan önce tekrar yükselmesi mümkün. PS5 Pro'nun fiyatı 900 dolara yaklaşmışken, PS6’nın fiyatının 1000 doları aşması beklenmedik bir gelişme değil.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/PS6-price-estimate-now-1000-and-release-date-delay-could-raise-console-s-cost-further.1330143.0.html https://gamerant.com/ps6-leaked-price-compared-steam-machine/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 1 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    80 tyt 60 ayt kaç bin sayısal lc waikiki defolu ürünler nerede satılıyor ghost of tsushima türkçe yama resident evil 8 türkçe dublaj aziz yıldırım mafya mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum