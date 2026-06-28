PlayStation 6 fiyatı revize edildi: Beklenenin çok üzerinde!

Tam Boyutta Gör Bellek kıtlığı devam ederken, öngörülen PS6 fiyatları giderek daha da vahim bir hal alıyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, yeni nesil PlayStation konsolu için tahminini 1000 dolara çıkardı.

PlayStation 6 çıkış dönemi sızdırıldı: Ne zaman çıkacak? 5 gün önce eklendi

PS6 fiyatı 1000 doları aşacak

Yükselen depolama ve bellek maliyetlerine rağmen, güvenilir bir sızıntı kaynağı daha önce PS6 fiyatını 699 dolar olarak tahmin etmişti. Bileşenlere olan talebin artmaya devam etmesi beklendiğinden, içeriden bilgi sahibi Kepler_L2 bu rakamı revize etti.

RAM ve SSD maliyetleri yükseldi

Kepler_L2 daha önce PS5'in halefi için 30 GB GDDR7 RAM ve 1 TB SSD içeren özelliklerden bahsetmişti. Ne yazık ki, bu parçaların daha da pahalı hale geleceğine dair işaretler var. Micron'un CEO'su yakın zamanda bellek maliyetlerinin en az 5 yıl daha düşmeyeceği konusunda uyardı. Piyasa trendlerini hesaba katan kişi, Mart ayında belirttiği tahmini üretim maliyetini 200 dolar artırdı. PS6'nun üretim maliyeti 1000 dolara yakın bir değere yükseldi.

Bazı analistler de PS6 fiyatının 1049 doların üzerindeki Steam Machine'in izinden gideceğini tahmin ediyor. Steam Machine 512 GB modeli için 1.049 dolar ve 2 TB modeli için 1.349 dolar fiyat belirlendi ve bu fiyatlara kontrolcü dahil değil; oyuncuların 100 dolar daha ödeyerek Steam Controller satın almaları gerekiyor. Bu arada, Steam Machine, PS5 Pro’dan daha düşük donanıma sahip.

PlayStation 5 fiyatları 2026'da zaten artırıldı; PS5 temel model 649.99 dolara, PS5 Dijital Sürümü 599.99 dolara ve PS5 Pro 899.99 dolara yükseldi. Xbox'ın yakın zamanda konsol fiyatlarını konsol modeline bağlı olarak 100 ila 150 dolar arasında artırması, konsol üreticilerinin hâlâ yüksek RAM maliyetlerinden muzdarip olduğunu gösterdiğinden, bu fiyatların yıl sonundan önce tekrar yükselmesi mümkün. PS5 Pro'nun fiyatı 900 dolara yaklaşmışken, PS6’nın fiyatının 1000 doları aşması beklenmedik bir gelişme değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: