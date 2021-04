PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi her platformda o platforma özel oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar da kendi ait olduğu platformun özelliklerini sonuna kadar kullanıyor. Özel oyunlar, özel olduğu platformun sahipleri için fazlasıyla keyifli oluıyor ancak ne yazık ki o platforma sahip olmayanlar için üzücü olabiliyor.

Xbox’ın yeni planlaması sebebiyle artık her oyun PC’ye geliyor ancak Nintendo hiçbir oyununu başka bir platforma getirmiyor. Sony ise nadir de olsa bazı oyunlarını PC’ye getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Days Gone isimli PlayStation 4 özel oyununun PC’ye geleceği ve ilerde daha fazla oyunun da geleceği açıklandı. Ne yazık ki hangi oyunlar olduğu açıklanmadı.

Peki sizler PlayStation özel oyunlar arasında en çok hangi oyunun gelmesini bekliyorsunuz? Aşağıdaki anketten cevabınızı vermeyi unutmayın. Cevapların arasında şu an için duyurulan veya çoktan gelmiş olan PlayStation özel oyunlarını eklemediğimizi belirtelim. Seçenekler arasında istediğinizi bulamazsanız “Diğer” seçeneğini seçip yorumlar kısmına beklediğiniz oyunun ismini yazmayı unutmayın.

En çok hangi PlayStation özel oyununun PC'ye gelmesini istersiniz? 41% God of War 156 oy 10% Uncharted 39 oy 9% Bloodborne 36 oy 9% Marvel's Spider-Man 35 oy 19% The Last of Us 72 oy 5% Ghost of Tsushima 20 oy 1% Ratchet & Clank 4 oy 0% InFamous 0 oy 1% The Order 1886 3 oy 3% Gran Turismo 10 oy 2% Diğer 6 oy 381 oya göre sonuçlar listelenmiştir.

