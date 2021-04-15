PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?

Bildiğiniz gibi her platformda o platforma özel oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar da kendi ait olduğu platformun özelliklerini sonuna kadar kullanıyor. Özel oyunlar, özel olduğu platformun sahipleri için fazlasıyla keyifli oluıyor ancak ne yazık ki o platforma sahip olmayanlar için üzücü olabiliyor.İlginizi Çekebilir Oyun Dünyasında Bu Ay - Nisan 2021
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Xbox’ın yeni planlaması sebebiyle artık her oyun PC’ye geliyor ancak Nintendo hiçbir oyununu başka bir platforma getirmiyor. Sony ise nadir de olsa bazı oyunlarını PC’ye getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Days Gone isimli PlayStation 4 özel oyununun PC’ye geleceği ve ilerde daha fazla oyunun da geleceği açıklandı. Ne yazık ki hangi oyunlar olduğu açıklanmadı.
Peki sizler PlayStation özel oyunlar arasında en çok hangi oyunun gelmesini bekliyorsunuz? Aşağıdaki anketten cevabınızı vermeyi unutmayın. Cevapların arasında şu an için duyurulan veya çoktan gelmiş olan PlayStation özel oyunlarını eklemediğimizi belirtelim. Seçenekler arasında istediğinizi bulamazsanız “Diğer” seçeneğini seçip yorumlar kısmına beklediğiniz oyunun ismini yazmayı unutmayın.
En çok hangi PlayStation özel oyununun PC'ye gelmesini istersiniz? Oy Ver 381 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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The last of us 2 oynarken de; ps4 ü olmayanlara acıyorum.😅🤣
Bende 7,51 ps4 var. o dediğin oyunu birkaç dakika dışında oynamadım. konusu saçma. cinematic oynamanın ne zevki kalıyor eğer konu boktansa?
Benim hanımda ben de State of Decay 2 ye sardık mesela. yani zevk meselesi. yani acıyacak durumda değilsin bana göre :)
Ps5 1. Parti oyunları ise hiç gelmez SSD'ye özel geliştiriliyor çünkü