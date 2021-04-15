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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?

    PlayStation'ın özel oyunlarının birçoğu şüphesiz her oyuncunun deneyimlemesi gereken yapımlar arasında. Peki siz en çok hangi oyunun PC'ye gelmesini istiyorsunuz?
    15 Nisan 2021, 11:00 (5 sa.)
    868
    12
    30
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?
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    Bildiğiniz gibi her platformda o platforma özel oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar da kendi ait olduğu platformun özelliklerini sonuna kadar kullanıyor. Özel oyunlar, özel olduğu platformun sahipleri için fazlasıyla keyifli oluıyor ancak ne yazık ki o platforma sahip olmayanlar için üzücü olabiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı"

    Xbox’ın yeni planlaması sebebiyle artık her oyun PC’ye geliyor ancak Nintendo hiçbir oyununu başka bir platforma getirmiyor. Sony ise nadir de olsa bazı oyunlarını PC’ye getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Days Gone isimli PlayStation 4 özel oyununun PC’ye geleceği ve ilerde daha fazla oyunun da geleceği açıklandı. Ne yazık ki hangi oyunlar olduğu açıklanmadı.

    Peki sizler PlayStation özel oyunlar arasında en çok hangi oyunun gelmesini bekliyorsunuz? Aşağıdaki anketten cevabınızı vermeyi unutmayın. Cevapların arasında şu an için duyurulan veya çoktan gelmiş olan PlayStation özel oyunlarını eklemediğimizi belirtelim. Seçenekler arasında istediğinizi bulamazsanız “Diğer” seçeneğini seçip yorumlar kısmına beklediğiniz oyunun ismini yazmayı unutmayın.

    En çok hangi PlayStation özel oyununun PC'ye gelmesini istersiniz? Oy Ver 381 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    arman09 (Erkin akkaş) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Last of Us veya spiderman ufc serisi de çok hoşuma gidiyor uncharted da son oyunu gelse yeter yada 3.oyunu ama remastered olarak
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    A Ahmetoyunbros 40 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    God Of War gibisi yok ama hiçbirini birbirinden ayıramam.😭



    The last of us 2 oynarken de; ps4 ü olmayanlara acıyorum.😅🤣
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    D Dellialli 4 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Ahmetoyunbros
    aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış misali.


    Bende 7,51 ps4 var. o dediğin oyunu birkaç dakika dışında oynamadım. konusu saçma. cinematic oynamanın ne zevki kalıyor eğer konu boktansa?

    Benim hanımda ben de State of Decay 2 ye sardık mesela. yani zevk meselesi. yani acıyacak durumda değilsin bana göre :)
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    The Red Devil 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uncharted serisi gelirse pc için ilk günden satın alırım indirim falan beklemeden. Bu kadar güzel bir seri yok oyun dünyasında bence. Last of us ve god of war gelirse de alırım anında sony'nin çok güzel oyunları var.
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    ErkanSYK 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hepsi gelsin. Xbox One Controller'ımı elime aldim bekliyorum
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    K Krone 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir Xbox kullanıcısı olarak bir tek God Of War serisini kıskanıyorum. Bu pcye gelse kesin oynardım.
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    Ocelot- 2 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hiçbiri gelmeyecek.

    Ps5 1. Parti oyunları ise hiç gelmez SSD'ye özel geliştiriliyor çünkü
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    X XenoVoid 51 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Ocelot-
    God of War ın 1. oyunu gelecek pc ye ama sen bilirsin
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    -Dark Poison- (hidayet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bloodborne. Konsolda oynadım ama bir türlü pro veya ps5 yaması getirmediler. Sağlam bir pcde o epik/gotik/victorya dönemi benzersiz tasarımları yeniden görmeyi çok isterdim.
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    kruezberq (MERT ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boy!!!
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    tobepeople 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm oyunları getirsinler işte, kaybedecek bir şeyleri yok ki.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uncharted 2
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    868 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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