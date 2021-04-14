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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı

    Verdiği ücretsiz oyunlar, Fortnite ve Unreal Engine grafik motoru ile tanınan EPic Games, OSny'den 200 milyon dolarlık daha yatırım aldı. Daha öncesinde de 250 milyon dolar almıştı.
    14 Nisan 2021, 17:00 (23 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı
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    Günümüzde oyun sekötürünün en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Epic Games'in Sony'den yeni bir stratejik yatırım aldığı açıklandı.

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    Yapılan açıklama göre daha önce Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaparak azınlık hisse satın alan Sony, bu kez de 200 milyon dolarlık stratejik bir yatırım yaptı. Epic Games'e göre bu yatırım, iki şirket arasındaki bağları güçlendirecek. 

    Epic Games'in CEO'su ve kurucusu Tim Sweeney, "Epic ve Metaverse vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılarımıza minnettarız." dedi. Şu şekilde devam etti: "Yatırımları Unreal Engine, Epic Online Services ve Epic Games Store ile birlikte oyun geliştiricileri ve içerik üreticilerini güçlendiriyor.".

    Sony Group Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida ise "Epic Games, oyunlarda ve genel olarak dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrimsel deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak için ortaklığımızı güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.



    https://www.vg247.com/2021/04/13/epic-games-200-million-investment-from-sony/
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    yine baştan aşağı yanlış çeviri ve yorumlanmış bir haber daha !
    işin özü şu sony ps5 linux yerine BSD temelli işletim sistemine en uyumlu oyun motorunu epic çıkardığı için ve haliye epic oyun motoru belli bir kazanım üzerini ücretlendirme yaptığı için haliyle ps5 oyun satışlarının %99 u sony üzerinden ücretlendirilmekte bu açıdan düzenli olmayan ps5 oyun satışlarından ötürü oyun motoru firmasına toplu ödeme yaparak sony istikrarlı bir ara müşteri olduğunu gösteriyor. çünkü xbox un yazılım geliştirme ekibi daha büyük olduğu ve sony bu konuda yeterince microsoft kadar insan kaynakları yeterli değil dahası bir çok ana akım oyun yapımcısının kendi stüdyolarında alternatif sistemlere kaymasınıda düşünülürse metal gear 2022 xbox ta 1000 fps çıkarsa diyerekten epic game ile işleri sıkı tutma taraftarı olacaktır haliyle bu arada PC oyun piyasası içinde linux e desteği olduğu düşünülürse 2022 PC linux piyasasında büyük gelişmeler olabilir :)
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    B Batuhangover01 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu bir unreal engine 5 for ps5 anlaşmasıydı.
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    joven ( joven) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Sony bu hamlesi ile yeni özel oyunlarına bakalım nederece yansıyacak
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    H hckoca (Halil Çağatay KOCA) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    ps exculesiveler pc ye epic store ile gelmeye başlar
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    addidas_85 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS5 e destek gelirse ortalık yıkılır
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    D DK32 22 sa. ( Mesaj Silindi ) addidas_85
    İnşallah öyle bir şey en kısa sürede olur
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