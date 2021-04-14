Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı

Günümüzde oyun sekötürünün en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Epic Games'in Sony'den yeni bir stratejik yatırım aldığı açıklandı.İlginizi Çekebilir E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor
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Yapılan açıklama göre daha önce Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaparak azınlık hisse satın alan Sony, bu kez de 200 milyon dolarlık stratejik bir yatırım yaptı. Epic Games'e göre bu yatırım, iki şirket arasındaki bağları güçlendirecek.
Epic Games'in CEO'su ve kurucusu Tim Sweeney, "Epic ve Metaverse vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılarımıza minnettarız." dedi. Şu şekilde devam etti: "Yatırımları Unreal Engine, Epic Online Services ve Epic Games Store ile birlikte oyun geliştiricileri ve içerik üreticilerini güçlendiriyor.".
Sony Group Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida ise "Epic Games, oyunlarda ve genel olarak dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrimsel deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak için ortaklığımızı güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.
https://www.vg247.com/2021/04/13/epic-games-200-million-investment-from-sony/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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işin özü şu sony ps5 linux yerine BSD temelli işletim sistemine en uyumlu oyun motorunu epic çıkardığı için ve haliye epic oyun motoru belli bir kazanım üzerini ücretlendirme yaptığı için haliyle ps5 oyun satışlarının %99 u sony üzerinden ücretlendirilmekte bu açıdan düzenli olmayan ps5 oyun satışlarından ötürü oyun motoru firmasına toplu ödeme yaparak sony istikrarlı bir ara müşteri olduğunu gösteriyor. çünkü xbox un yazılım geliştirme ekibi daha büyük olduğu ve sony bu konuda yeterince microsoft kadar insan kaynakları yeterli değil dahası bir çok ana akım oyun yapımcısının kendi stüdyolarında alternatif sistemlere kaymasınıda düşünülürse metal gear 2022 xbox ta 1000 fps çıkarsa diyerekten epic game ile işleri sıkı tutma taraftarı olacaktır haliyle bu arada PC oyun piyasası içinde linux e desteği olduğu düşünülürse 2022 PC linux piyasasında büyük gelişmeler olabilir :)