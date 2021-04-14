Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı

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Günümüzde oyun sekötürünün en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Epic Games'in Sony'den yeni bir stratejik yatırım aldığı açıklandı.

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Yapılan açıklama göre daha önce Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaparak azınlık hisse satın alan Sony, bu kez de 200 milyon dolarlık stratejik bir yatırım yaptı. Epic Games'e göre bu yatırım, iki şirket arasındaki bağları güçlendirecek.

Epic Games'in CEO'su ve kurucusu Tim Sweeney, "Epic ve Metaverse vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılarımıza minnettarız." dedi. Şu şekilde devam etti: "Yatırımları Unreal Engine, Epic Online Services ve Epic Games Store ile birlikte oyun geliştiricileri ve içerik üreticilerini güçlendiriyor.".

Sony Group Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida ise "Epic Games, oyunlarda ve genel olarak dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrimsel deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak için ortaklığımızı güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

https://www.vg247.com/2021/04/13/epic-games-200-million-investment-from-sony/

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