Samsung'un yakında tanıtacağı tüm cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler

- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Buds 3
Tanıtım etkinliği Temmuz'da
Samsung genellikle yaz lansmanlarını Ağustos ayında gerçekleştiriyor. Bu yıl biraz daha erken yapacak Bunun nedeni ise kullanıcıların şirketin ürünlerine olan ilgisinin azalması ve satışların düşmesi. Etkinliğin 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşeceğine yönelik bilgiler var.Kaynakça https://twitter.com/evleaks https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-buds-3-watch-6-z-flip-5-fold-5-images-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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