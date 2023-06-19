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    Anlık Bildirim

    Samsung'un yakında tanıtacağı tüm cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler

    Samsung'un Temmuz ayında yeni cihazlarını tanıtması bekleniyor. Lansman yaklaşırken Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 Ultra, Watch 6 ve Buds 3'ün resmi görüntüleri sızdırıldı.
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    Samsung'un duyuracağı cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler Tam Boyutta Gör
    Mobil cihaz dünyasının güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Evan Blass (@evleaks), Samsung'un yaklaşan Galaxy Unpacked 2023 etkinliğine ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Blass, Güney Koreli şirketin merakla beklenen yeni ürünlerinin basın görsellerini yayınladı.
    Samsung'un duyuracağı cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Temmuz ayı sonunda tanıtacağı yeni cihazlar merakla bekleniyordu. Deşifre edilen görüntüler şirketin yeni katlanabilir telefonlarını gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda kablosuz kulaklık, tablet ve akıllı saat gibi ürünlerini de ortaya çıkarıyor. İşte basın görsellerinde yer alan cihazlar:
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Watch 6
    • Galaxy Buds 3

    Samsung'un duyuracağı cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler Tam Boyutta Gör

    Tanıtım etkinliği Temmuz'da

    Samsung genellikle yaz lansmanlarını Ağustos ayında gerçekleştiriyor. Bu yıl biraz daha erken yapacak Bunun nedeni ise kullanıcıların şirketin ürünlerine olan ilgisinin azalması ve satışların düşmesi. Etkinliğin 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşeceğine yönelik bilgiler var.

    Samsung'un duyuracağı cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler Tam Boyutta Gör
    Özellikle Güney Kore basınında çıkan haberlere göre popüler Galaxy A serisi akıllı telefonların satışları düşmüş durumda. Şirket bu düşüşü hafifletmek ve piyasayı hareketlendirmek için yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandırmaya karar vermiş görünüyor.
    Kaynakça https://twitter.com/evleaks https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-buds-3-watch-6-z-flip-5-fold-5-images-leak/
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