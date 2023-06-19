Samsung'un yakında tanıtacağı tüm cihazlar sızdırıldı: İşte yeni Galaxy'ler

Tam Boyutta Gör Mobil cihaz dünyasının güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Evan Blass (@evleaks), Samsung'un yaklaşan Galaxy Unpacked 2023 etkinliğine ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Blass, Güney Koreli şirketin merakla beklenen yeni ürünlerinin basın görsellerini yayınladı.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Temmuz ayı sonunda tanıtacağı yeni cihazlar merakla bekleniyordu. Deşifre edilen görüntüler şirketin yeni katlanabilir telefonlarını gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda kablosuz kulaklık, tablet ve akıllı saat gibi ürünlerini de ortaya çıkarıyor. İşte basın görsellerinde yer alan cihazlar:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Watch 6

Galaxy Buds 3

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Tanıtım etkinliği Temmuz'da

Samsung genellikle yaz lansmanlarını Ağustos ayında gerçekleştiriyor. Bu yıl biraz daha erken yapacak Bunun nedeni ise kullanıcıların şirketin ürünlerine olan ilgisinin azalması ve satışların düşmesi. Etkinliğin 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşeceğine yönelik bilgiler var.

Tam Boyutta Gör Özellikle Güney Kore basınında çıkan haberlere göre popüler Galaxy A serisi akıllı telefonların satışları düşmüş durumda. Şirket bu düşüşü hafifletmek ve piyasayı hareketlendirmek için yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandırmaya karar vermiş görünüyor.

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