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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları

    PlayStation oyunlarında Black Friday indiriminden sonra bir yeni indirim daha başladı: Yıl Sonu İndirimleri. 23 Aralık'a kadar devam edecek olan indirimlerde %70' varan fırsatlar mevcut.
    2 sa.
    2,1b
    87
    14
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları
    Tam Boyutta Gör

    Yılın bitimine son 1 ay kala PlayStation'dan yeni bir indirim geldi. Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyun %70'e varan indirime girmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir"

    23 Aralık'a kadar devam edecek olan bu indirimlerde daha önce Black Friday indiriminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor. İndirimdeki tüm oyunları buradan görebilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları ve yeni fiyatlarını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkanlar



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    3 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    3 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    17 saat önce
    bankalarkredi

    kredibankalar.com ziyaret edin.

    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epic'ten 28 liraya Oddysey nerede PS storedan 130liraya nereye
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    antique (el turko ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    PS kullanıcılarından çok PC kullanıcıları başlık altında toplaşmış laf sokuyor.. tamam abicim en güzeli sizinki tamam 🤦
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    hhuctas (H. Ü.) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elimde i5 hp laptop var ama oyun kaldırır mı bilmiyorum ki? Ps4 e oyun alamıyorum artık.
    Yanıtla
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'da Death Stranding kutulu daha ucuz ilgilenen varsa.

    https://www.amazon.com.tr/dp/B0813JX4KQ/ref=gbps_tit___c12f6e3f?smid=A1UNQM1SR2CHM&amp;tag=web-desktop-forum-21&amp;ie=UTF8&amp;language=tr_TR
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam PC oyuncuları için nimet. Konsol tarafında ikinci el durumu biraz kurtarıyor.
    Yanıtla +1
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    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yorumum steam epic rtx2060
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    callavera 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir gün Epic, gamepass bedava verir umuduyla bekliyor ya da youtubede bitirmiştir bu oyunları buradaki tayfa. Boş indirimler.

    %90'nı bitireli bir yıl oldu bu arada.
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    volcy123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cabuk fboy gelmeden diyecektim ki gelmis bile.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pc oyuncusu olarak tek merak ettiğim oyun "lust of us" bir tane oyun içinde konsol almaya değmez.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    manuell (Ema NUELL) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Mutlaka oyna kardeşim
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    OldBoy2046 (Ufuk Kamburoğlu) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Dediğin isimde bir erotik oyun yapılsa ilginç olurmuş 😂 Bir gün oyun yapabilecek kadar kodlama becerimi geliştirirsem kesin yapacağım "Lust of Us" diye bir oyun 🤣🤣🤣
    Bu arada 'lust' şehvet demek. Dediğin oyunun adı "Last of Us".
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epic'ten 28 liraya Oddysey nerede PS storedan 130liraya nereye
    1 Yanıt Yanıtla +9
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