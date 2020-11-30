PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları

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Yılın bitimine son 1 ay kala PlayStation'dan yeni bir indirim geldi. Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyun %70'e varan indirime girmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir"

23 Aralık'a kadar devam edecek olan bu indirimlerde daha önce Black Friday indiriminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor. İndirimdeki tüm oyunları buradan görebilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları ve yeni fiyatlarını da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkanlar

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