PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları

Yılın bitimine son 1 ay kala PlayStation'dan yeni bir indirim geldi. Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyun %70'e varan indirime girmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir"
23 Aralık'a kadar devam edecek olan bu indirimlerde daha önce Black Friday indiriminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor. İndirimdeki tüm oyunları buradan görebilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları ve yeni fiyatlarını da aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkanlar
- Assassin's Creed Odyssey – 131,32 TL
- Uncharted: Kayıp Miras – 59,50 TL
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 234,15 TL
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 83,60 TL
- Assassin's Creed® Origins – 87,78 TL
- MONSTER HUNTER: WORLD – 63,00 TL
- Control Standard Edition – 131,40 TL
- DEATH STRANDING – 144,00 TL
- Metro Exodus Gold Edition – 97,65 TL
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
https://www.amazon.com.tr/dp/B0813JX4KQ/ref=gbps_tit___c12f6e3f?smid=A1UNQM1SR2CHM&tag=web-desktop-forum-21&ie=UTF8&language=tr_TR
%90'nı bitireli bir yıl oldu bu arada.
Bu arada 'lust' şehvet demek. Dediğin oyunun adı "Last of Us".