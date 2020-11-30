Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir

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Yayıncılığını 505 Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Remedy Entertaintment’ın yaptığı Control, Aralık ayında Xbox Game Pass sistemine eklenebilir.

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Xbox Game Pass’in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz saatlerde bir görsel yayınlandı. Bu görselde kurgusal bir mailin atıldığını görüyoruz ve Xbox Game Pass’in Aralık ayındaki bazı yeniliklerinden bahsediyor. Daha önce duyurulduğu gibi Xbox Game Pass PC ve EA Play sisteminin Aralık’ta birleşeceğinden ve üstü kırmızı şekilde sansürlenen oyunun Aralık’ta Game Pass’e ekleneceği yazılmış.

REDACTED kelimesi ve kırmızı arka plan direkt olarak Control’ü anımsatıyor ki REDACTED kelimesi Control’ün reklamlarında da kullanılmıştı. Ayrıca Geçtiğimiz yıl Xbox başkanı Phil Spencer, Control’ün Game Pass’e geleceğini söylemişti ve Remedy de bu durumu şimdilik inkâr etmişti.

Tüm bu olaylara bakıldığında Control’ün yüksek bir ihtimalle Aralık’ta Game Pass’e ekleneceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun şimdilik sadece bir çıkarım olduğunu unutmamak gerek. Çok kısa bir zamanda bu ayın Game Pass oyunları duyurulacaktır.

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