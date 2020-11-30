Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir

Yayıncılığını 505 Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Remedy Entertaintment’ın yaptığı Control, Aralık ayında Xbox Game Pass sistemine eklenebilir.İlginizi Çekebilir Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı
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Xbox Game Pass’in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz saatlerde bir görsel yayınlandı. Bu görselde kurgusal bir mailin atıldığını görüyoruz ve Xbox Game Pass’in Aralık ayındaki bazı yeniliklerinden bahsediyor. Daha önce duyurulduğu gibi Xbox Game Pass PC ve EA Play sisteminin Aralık’ta birleşeceğinden ve üstü kırmızı şekilde sansürlenen oyunun Aralık’ta Game Pass’e ekleneceği yazılmış.
REDACTED kelimesi ve kırmızı arka plan direkt olarak Control’ü anımsatıyor ki REDACTED kelimesi Control’ün reklamlarında da kullanılmıştı. Ayrıca Geçtiğimiz yıl Xbox başkanı Phil Spencer, Control’ün Game Pass’e geleceğini söylemişti ve Remedy de bu durumu şimdilik inkâr etmişti.
Tüm bu olaylara bakıldığında Control’ün yüksek bir ihtimalle Aralık’ta Game Pass’e ekleneceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun şimdilik sadece bir çıkarım olduğunu unutmamak gerek. Çok kısa bir zamanda bu ayın Game Pass oyunları duyurulacaktır.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.