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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir

    2019 yılının sevilen oyunlarından Remedy Entertaintment'ın geliştirdiği, 505 Games'in yayınladığı Control, Aralık ayında Xbox Game Pass sistemine eklenebilir.
    54 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir
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    Yayıncılığını 505 Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Remedy Entertaintment’ın yaptığı Control, Aralık ayında Xbox Game Pass sistemine eklenebilir.

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    Xbox Game Pass’in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz saatlerde bir görsel yayınlandı. Bu görselde kurgusal bir mailin atıldığını görüyoruz ve Xbox Game Pass’in Aralık ayındaki bazı yeniliklerinden bahsediyor. Daha önce duyurulduğu gibi Xbox Game Pass PC ve EA Play sisteminin Aralık’ta birleşeceğinden ve üstü kırmızı şekilde sansürlenen oyunun Aralık’ta Game Pass’e ekleneceği yazılmış.

    REDACTED kelimesi ve kırmızı arka plan direkt olarak Control’ü anımsatıyor ki REDACTED kelimesi Control’ün reklamlarında da kullanılmıştı. Ayrıca Geçtiğimiz yıl Xbox başkanı Phil Spencer, Control’ün Game Pass’e geleceğini söylemişti ve Remedy de bu durumu şimdilik inkâr etmişti.

    Tüm bu olaylara bakıldığında Control’ün yüksek bir ihtimalle Aralık’ta Game Pass’e ekleneceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun şimdilik sadece bir çıkarım olduğunu unutmamak gerek. Çok kısa bir zamanda bu ayın Game Pass oyunları duyurulacaktır.

    Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir
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    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    8 saat önce
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    1 gün önce
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    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgundog (m gundog) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bazıları gamepass i tetris mario double dragondan ibaret sanıyor
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