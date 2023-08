PlayStation Plus zamlanıyor: Türkiye fiyatları da yükselecek

Tam Boyutta Gör Sony, tüm PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını tüm katmanlarda küresel olarak artırmayı planladığını duyurdu. Abonelik tabanlı oyun hizmeti olan PS Plus fiyatları, 40 dolara kadar artış görecek. Fiyat artışı küresel olacağı için PS Plus Türkiye fiyatları da zamlanacak.

PlayStation Plus yeni fiyatları

PlayStation Plus Essential 12 aylık abonelik: 79,99 dolar / 59,99 pound / 71,99 euro

12 aylık abonelik: 79,99 dolar / 59,99 pound / 71,99 euro PlayStation Plus Extra 12 aylık abonelik: 134,99 dolar / 99,99 pound / 125,99 euro

12 aylık abonelik: 134,99 dolar / 99,99 pound / 125,99 euro PlayStation Plus Premium /Türkiye’de Deluxe/ 12 aylık abonelik: 159,99 dolar / 119,99 pound / 151,99 euro

Halihazırda bu aboneliklerin fiyatı ise sırasıyla 59,99 dolar 99,99 dolar 119,99 dolar seviyesinde Yani, katmana göre 20 dolardan 40 dolara kadar bir zam uygulanacak. Yeni PlayStation Plus fiyatları 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Bu tarihte Türkiye’deki fiyatların da yükselmesini bekliyoruz. Bununla birlikte PS Plus Türkiye fiyatları an itibariyle Essential için 240 TL, Extra içi 400 TL ve Premium/Deluxe için 460 TL. Sony, Türkiye’de aynı oranda zam yaparsa ülkemizdeki fiyatlar tahmini olarak sırasıyla 320 TL, 640 TL ve 640 TL civarlarına ulaşacak.

PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu! 19 sa. önce eklendi

Ek olarak halihazırda PlayStation Plus'a aboneyseniz, bir sonraki yenileme tarihinize kadar fiyat artışından etkilenmeyeceksiniz. Eğer yıllık PS Plus alacaksanız bunu zamlardan önce yapmanız mantıklı olacaktır. Ancak, mevcut üyeliğiniz devam ederken "yükseltme, sürüm düşürme veya ek süre satın alma gibi" herhangi bir değişiklik yaparsanız, yeni ücretlendirme geçerli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.