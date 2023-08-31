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    PlayStation Plus zamlanıyor: Türkiye fiyatları da yükselecek

    Sony, kısa süre önce yaptığı açıklamada PlayStation Plus fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Sony, fiyatları küresel olarak yükselteceğini belirtti. Bu nedenle Türkiye fiyatları de etkilenecek.
    PlayStation Plus zamlanıyor: Türkiye fiyatları da yükselecek Tam Boyutta Gör
    Sony, tüm PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını tüm katmanlarda küresel olarak artırmayı planladığını duyurdu. Abonelik tabanlı oyun hizmeti olan PS Plus fiyatları, 40 dolara kadar artış görecek. Fiyat artışı küresel olacağı için PS Plus Türkiye fiyatları da zamlanacak.

    PlayStation Plus yeni fiyatları

    • PlayStation Plus Essential 12 aylık abonelik: 79,99 dolar / 59,99 pound / 71,99 euro
    • PlayStation Plus Extra 12 aylık abonelik: 134,99 dolar / 99,99 pound / 125,99 euro
    • PlayStation Plus Premium /Türkiye’de Deluxe/ 12 aylık abonelik: 159,99 dolar / 119,99 pound / 151,99 euro

    Halihazırda bu aboneliklerin fiyatı ise sırasıyla 59,99 dolar 99,99 dolar 119,99 dolar seviyesinde Yani, katmana göre 20 dolardan 40 dolara kadar bir zam uygulanacak. Yeni PlayStation Plus fiyatları 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Bu tarihte Türkiye’deki fiyatların da yükselmesini bekliyoruz. Bununla birlikte PS Plus Türkiye fiyatları an itibariyle Essential için 240 TL, Extra içi 400 TL ve Premium/Deluxe için 460 TL. Sony, Türkiye’de aynı oranda zam yaparsa ülkemizdeki fiyatlar tahmini olarak sırasıyla 320 TL, 640 TL ve 640 TL civarlarına ulaşacak.

    Ek olarak halihazırda PlayStation Plus'a aboneyseniz, bir sonraki yenileme tarihinize kadar fiyat artışından etkilenmeyeceksiniz. Eğer yıllık PS Plus alacaksanız bunu zamlardan önce yapmanız mantıklı olacaktır. Ancak, mevcut üyeliğiniz devam ederken "yükseltme, sürüm düşürme veya ek süre satın alma gibi" herhangi bir değişiklik yaparsanız, yeni ücretlendirme geçerli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    playstation plus, sony ve
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