Marvel 1943: Rise of Hydra bu yıl da çıkmayacak

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Tam Boyutta Gör Kaptan America ve Black Panther'a odaklanan Marvel 1943: Rise of Hydra oyunun normalde geçtiğimiz yıl çıkması bekleniyordu. Ancak yılın sonuna doğru alınan bir kararla oyun 2026'ya ertelendi. Oyun dünyasındaki genel beklenti Rise of Hydra'nın bu yıl artık kesin çıkacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki oyun bu yılı da es geçecek. IGN'e konuşan Paramount Games Studio yöneticisi, oyunun 2027'den önce çıkmayacağını belirtti.

Zaten oyunun bu hafta düzenlenen iki büyük etkinliği (State of Play ve Summer Game Fest) de es geçmesi dikkat çekmişti. Bu yıl çıkacak oyunlar bir bir sergilenirken Marvel: 1943: Rise of Hydra'nın ortalıklarda görünmemesi oyunun muhtemelen bu yıl da çıkmayacağı şeklinde yorumlanmıştı. Gelen bu açıklamayla birlikte bu durum kesinleşmiş oldu.

Marvel 1943: Rise of Hydra'yı Uncharted Serisiyle Tanınan Amy Hennig Hazırlıyor

Marvel ve Skydance iş birliğinde geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Kaptan Amerika (Steve Rogers) ve Black Panther yer alıyor.Ancak bu filmlerden tanıdığımız Black Panther (T'Challa) değil, onun dedesi olan Azzuri olacak. Rise of Hydra'da oyuncular bu iki kahramanın yanı sıra bir Amerikan askeri ile bir Wakanda ajanını da kontrol edecek. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, oyunda Kaptan Amerika ile Black Panther'ın karşı karşıya da geleceğini gösteriyor.

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Marvel 1943: Rise of Hydra, 2019 yılında kurulan Skydance New Media'nın ilk oyunu olacak. Bu yüzden oyuna karşı temkinli yaklaşılıyor. Ancak işin başında Uncharted serisinden tanıdığımız Amy Hennig'in olması, oyuna dair beklentileri biraz yükseltiyor.

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Marvel 1943: Rise of Hydra tekrar ertelendi

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