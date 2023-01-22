Playtika, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu satın almak için 750 milyon Euro teklif etti

Playtika'nın duyurusunun ardından Rovio'nun hisseleri yüzde 34 artışla 7,60 Euro'ya yükseldi. İsrailli şirketin teklifi, Perşembe günü Nasdaq Helsinki borsasındaki işlemlerin kapanışında Rovio'nun piyasa değerinin yüzde 60 üzerinde. Ancak Playtika'nın hisseleri New York borsasındaki duyurunun ardından yüzde 6,4 düştü, ancak kısa süre içinde kısmen toparlandı.
Rovio teklifi değerlendirecek
Rovio, Playtika'nın teklifinin henüz yönetim kurulu tarafından değerlendirilmediğini ve aralarında herhangi bir müzakere yürütülmediğini söyledi. Ancak Finli şirket teklifi değerlendirmeyi planladığını da belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....