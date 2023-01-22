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    Playtika, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu satın almak için 750 milyon Euro teklif etti

    İsrailli şirket Playtika mobil oyun Angry Birds'ün yapımcısı Rovio Entertainment'i yaklaşık 750 milyon Euro karşılığında satın almak için teklifte bulundu.      
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    Playtika, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu satın alabilir Tam Boyutta Gör
    Bingo Blitz gibi mobil oyunları üreten Playtika, Espoo, Finlandiya merkezli şirketin yönetim kuruluna hisse başına 9,05 Euro karşılığında satın almak için teklif sunduğunu açıkladı.

    Playtika'nın duyurusunun ardından Rovio'nun hisseleri yüzde 34 artışla 7,60 Euro'ya yükseldi. İsrailli şirketin teklifi, Perşembe günü Nasdaq Helsinki borsasındaki işlemlerin kapanışında Rovio'nun piyasa değerinin yüzde 60 üzerinde. Ancak Playtika'nın hisseleri New York borsasındaki duyurunun ardından yüzde 6,4 düştü, ancak kısa süre içinde kısmen toparlandı.

    Rovio teklifi değerlendirecek

    Rovio, Playtika'nın teklifinin henüz yönetim kurulu tarafından değerlendirilmediğini ve aralarında herhangi bir müzakere yürütülmediğini söyledi. Ancak Finli şirket teklifi değerlendirmeyi planladığını da belirtiyor.

    Playtika, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu satın alabilir Tam Boyutta Gör
    2009 yılında piyasaya sürülen Rovio Angry Birds serisi, Finli şirketin satın alımlarının %80'inden fazlasını oluşturuyor ve dünyanın 1 milyar indirme sayısına ulaşan ilk mobil oyunu olma özelliğine sahip. 
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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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