Playtika, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio'yu satın almak için 750 milyon Euro teklif etti

Tam Boyutta Gör Bingo Blitz gibi mobil oyunları üreten Playtika, Espoo, Finlandiya merkezli şirketin yönetim kuruluna hisse başına 9,05 Euro karşılığında satın almak için teklif sunduğunu açıkladı.

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Playtika'nın duyurusunun ardından Rovio'nun hisseleri yüzde 34 artışla 7,60 Euro'ya yükseldi. İsrailli şirketin teklifi, Perşembe günü Nasdaq Helsinki borsasındaki işlemlerin kapanışında Rovio'nun piyasa değerinin yüzde 60 üzerinde. Ancak Playtika'nın hisseleri New York borsasındaki duyurunun ardından yüzde 6,4 düştü, ancak kısa süre içinde kısmen toparlandı.

Rovio teklifi değerlendirecek

Rovio, Playtika'nın teklifinin henüz yönetim kurulu tarafından değerlendirilmediğini ve aralarında herhangi bir müzakere yürütülmediğini söyledi. Ancak Finli şirket teklifi değerlendirmeyi planladığını da belirtiyor.

Tam Boyutta Gör 2009 yılında piyasaya sürülen Rovio Angry Birds serisi, Finli şirketin satın alımlarının %80'inden fazlasını oluşturuyor ve dünyanın 1 milyar indirme sayısına ulaşan ilk mobil oyunu olma özelliğine sahip.

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