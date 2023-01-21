Whatsapp'ta fotoğraflar artık kalitesi bozulmadan gönderilebilecek

Gönderilen görseller sıkıştırılmayacak
Önceki sürümlerden birinde test edilen ve WhatsApp aracılığıyla gönderilen resimlerin kalitesini "otomatik", "en iyi kalite" ve "veri tasarrufu" arasında seçmenize izin veren HD Fotoğraflar özelliği hakkında bilgiler mevcuttu. Ancak o özellikte bile en iyi kalitedeki fotoğraflar yine de sıkıştırılmış olarak gönderilebiliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....