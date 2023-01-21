Whatsapp'ta fotoğraflar artık kalitesi bozulmadan gönderilebilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp geliştiricileri uygulamanın yeni sürümünü 2.23.2.11 numarası altında yayınladı ve şimdilik yalnızca Android cihazlar için Google Play Beta Programı'nda test edilebiliyor. WABetaInfo'nun son raporuna göre WhatsApp ekibi, uygulama üzerinden orijinal kalitede fotoğraf göndermeyi mümkün hale getirmeye kararlı.

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Gönderilen görseller sıkıştırılmayacak

Önceki sürümlerden birinde test edilen ve WhatsApp aracılığıyla gönderilen resimlerin kalitesini "otomatik", "en iyi kalite" ve "veri tasarrufu" arasında seçmenize izin veren HD Fotoğraflar özelliği hakkında bilgiler mevcuttu. Ancak o özellikte bile en iyi kalitedeki fotoğraflar yine de sıkıştırılmış olarak gönderilebiliyordu.

Tam Boyutta Gör WABetaInfo'ya göre, Android işletim sistemi için 2.23.2.11 güncellemesinde, görselleri artık herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitelerinde göndermek mümkün olacak. Şirket uzun bir süredir beklenen bu özelliğin testlerini henüz tamamlamadı. Dolayısı ile bu seçeneğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise belli değil.

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