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    Plüton'da dev buz volkanları keşfedildi

    Gökbilimciler, cüce gezegen Plüton'un yüzeyinde yapılan bir incelemeyle buz volkanlarının patlamasıyla oluşan bir alan olduğuna dair kanıt bulduklarını söylediler.
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    Plüton'da dev buz volkanları keşfedildi
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    NASA'nın New Horizons misyonu kapsamında çekilen Plüton'un fotoğrafları üzerinde yapılan yeni bir incelemede, nispeten yakın zamanda cüce gezegenin yüzeyinde gerçekleşen birden fazla kriyovolkanizma(buz volkanları) olayına dair kanıtların keşfedildiği iddia edildi.

    Plüton yüzeyinde kriyovolkanizma aktivitesi

    2015 yılında New Horizons uzay aracının Plüton'un yanından geçerken yakaladığı görüntüler üzerinde çalışmalar yürüten Southwest Araştırma Enstitüsü bilim insanları, cüce gezegenin yüzeyindeki iki tepeyi içeren bir alanı incelediler.

    Ekip, Sputnik Planitia olarak bilinen kalp şeklindeki ovanın güneybatısında bulunan bir alanı inceledi. Alanda, 1 ila 7 km uzunluk ve 30 ila 100 kilometre genişlik arasında değişen çok sayıda tümsekler yer alıyor. Yani yüzey, düzensiz birbirine bağlı tepeler, höyükler ve çöküntülerden oluşuyor. Bölgenin çok az krater bulundurması jeolojik olarak genç olduğunu da gösteriyor.

    Çalışmalarla gözlemlenen bu arazi yapısı üzerinde çıkarım yapan araştırmacılar, alanın sulu buz, su ve sıvı amonyak içeren kriyovolkanizma sebebiyle bu hale geldiğini düşünüyorlar.

    Çalışmanın yazarlarından Kelsi Singer: "Güneş sisteminde yeni yerler keşfetmenin faydalarından biri, beklemediğimiz şeyleri bulmamızdır. New Horizons tarafından gözlemlenen bu dev, tuhaf görünümlü kriyovolkanlar, buzlu dünyalardaki volkanik süreçler ve jeolojik faaliyetler hakkındaki bilgimizi nasıl genişlettiğimizin harika bir örneği." ifadelerinde bulundu.

    Araştırmacılar, mevcut çıkarımlarıyla beraber Plüton'un daha önce düşünülen yapısından dolayı kriyovolkanizma olaylarının nasıl gerçekleştiğine dair varsayımlar ürettiler. Ekip, cüce gezegenin iç kısmının geçmişinde ya daha fazla ısıya sahip olması gerektiğini ya da önceden düşünülenden daha uzun süre ısıyı korumuş olması gerektiğini belirtiyorlar.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/giant-ice-volcanoes-pluto/ https://www.swri.org/press-release/swri-led-study-multiple-eruptions-forming-plutos-giant-ice-volcanos
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    C
    Ceydaglc05 2 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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