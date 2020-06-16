Poco F2 Pro’nun Türkiye lansman tarihi belli oldu

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Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Poco markasının üst seviye özelliklere sahip modeli Poco F2 Pro, ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Telefonun Türkiye tanıtımının yapılacağı tarih resmen açıklandı. 18 Haziran saat 15.00’te başlayacak lansman ile birlikte telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi sahibi olacağız.

Poco’nun bir önceki nesil telefonu Pocophone F1 ülkemizde oldukça rekabetçi fiyata satışa sunulmuş ve beklenilenin üzerinde satış rakamları elde etmişti. Fiyat/performans açısından tepeye oynamayı hedefleyen Poco, yeni telefonunda teknik özelliklerin yanı sıra tasarımı ve malzeme kalitesinin artırarak daha üst seviye bir telefon çıkarmayı başardı ancak fiyatı bir miktar yükseldi.

Poco F2 Pro özellikleri

Telefonda FullHD+ çözünürlüğünde 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile çizilmelere karşı dayanıklı. Ekran çentiksiz yapıda. Ön kamera açılır kapanır mekanizmaya yerleştirilmiş.

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Gücünü 5G’li Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. 128 GB/256 GB depolama ve 6/8 GB RAM seçeneği ile geliyor. 30W hızlı şarj desteğine sahip Poco F2 Pro’nun bataryası 4700 mAh kapasite sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni amiral gemisi katili | Karşınızda POCO F2 Pro"

Telefonda 8K video kayıt desteği sunan 4’lü arka kamera dizilimi yer alıyor. Ana sensör 64 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. Arka kamera özellikleri şöyle:

64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma)

13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)

5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)

2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

Poco F2 Pro’nun yurt dışı fiyatı 6GB RAM, 128 GB hafızalı versiyonu için 499 Euro; 8 GB RAM, 256 GB hafızalı versiyonu için 599 Euro olarak duyurulmuştu. 18 Haziran’da gerçekleştirilecek lansmanda telefonun Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Lansmanı "Poco Global" YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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