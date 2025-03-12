Poco F7 Ultra’nın özellikleri ortaya çıktı: Tam bir fiyat performans canavarı olabilir!

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Poco’nun yeni amiral gemisi serisi Poco F7, bu ay içerisinde global pazarda tanıtılmaya hazırlanıyor. Serinin, Poco F7 Pro ve Poco F7 Ultra modellerinden oluşacağı söylenirken, lansmana kısa bir süre kala Poco F7 Ultra, Tayland’ın NBTC sertifikasyon veritabanında ortaya çıktı. Bu listeleme, cihazın model numarasını doğrularken, teknik özellikler hakkında detay vermese de bazı sızıntılar cihazın donanımıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Poco F7 Ultra, daha önce Çin’de tanıtılan Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Cihazın, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmesi ve en üst konfigürasyonda 16 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0’ın yüklü olacağı belirtiliyor.

Ekran özellikleri açısından, Poco F7 Ultra’nın 6.67 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğe sahip OLED bir panelle geleceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı tahmin ediliyor. Güvenlik tarafında ise ekrana gömülü ultrasonik bir parmak izi okuyucu yer alabilir. Kamera kurulumu ise oldukça iddialı; optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana sensörün yanında, 32 megapiksel ultra geniş açılı lens ve yine OIS destekli 50 megapiksel telefoto kamera bulunması bekleniyor. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmesi öngörülüyor.

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Batarya kapasitesi konusunda Poco F7 Ultra’nın 6.000 mAh büyüklüğünde güçlü bir batarya ile donatılacağı ve 120W hızlı şarj desteğinin yanı sıra 50W kablosuz şarj özelliği sunacağı bildiriliyor. Cihaz ayrıca IP68 sertifikasına sahip olacak, yani suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Resmi tanıtımın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenirken, Poco F7 Ultra’nın global pazardaki fiyatlandırması ve diğer teknik detayları da bu etkinlikle netlik kazanacak.

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