Poco X6 Pro 5G artık resmi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro 5G için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kaçıranlar için yeni seri, bu yılın başlarında küresel olarak piyasaya sürülen Poxo X5 serisinin yerini alacak. Şimdi bu modeller arasından Poco X6 Pro 5G, FCC sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Peki neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Poco X6 Pro 5G artık resmi

Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun Poco X6, Redmi K70e modelinin ise Poco X6 Pro 5G olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. FCC'den alınan liste ise, Pro modelin HyperOS 1.0, plastik çerçeve ve iki farklı depolama seçeneğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Buna göre Poco X6 Pro 5G, 8+256GB ve 12GB+512GB sürümlerinde karşımıza çıkacak.

Poco X6 Pro 5G beklenen özellikler

Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Geekbench ve sertifikasyon platformlarına göre Snapdragon 7s Gen 2 ve Dimensity 8300 Ultra platformları ile desteklenecek. Bu kuruluma ise 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük ve 1.800 nit parlaklık sunan 12-bit OLED ekran eşlik edecek.

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Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek. Fiyatının ise 280 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor.

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Poco X6 Pro 5G yakında geliyor! İşte özellikleri