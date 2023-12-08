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    Poco X6 Pro 5G artık resmi: İşte özellikleri

    Poco X6 Pro 5G için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonun Redmi K70e modelini temel alacağı doğrulandı. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...       
    Poco X6 Pro 5G yakında geliyor! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro 5G için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kaçıranlar için yeni seri, bu yılın başlarında küresel olarak piyasaya sürülen Poxo X5 serisinin yerini alacak. Şimdi bu modeller arasından Poco X6 Pro 5G, FCC sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Peki neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Poco X6 Pro 5G artık resmi

    Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun Poco X6, Redmi K70e modelinin ise Poco X6 Pro 5G olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. FCC'den alınan liste ise, Pro modelin HyperOS 1.0, plastik çerçeve ve iki farklı depolama seçeneğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Buna göre Poco X6 Pro 5G, 8+256GB ve 12GB+512GB sürümlerinde karşımıza çıkacak. 

    Poco X6 Pro 5G beklenen özellikler

    Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Geekbench ve sertifikasyon platformlarına göre Snapdragon 7s Gen 2 ve Dimensity 8300 Ultra platformları ile desteklenecek. Bu kuruluma ise 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük ve 1.800 nit parlaklık sunan 12-bit OLED ekran eşlik edecek.

    Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek. Fiyatının ise 280 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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