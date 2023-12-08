Poco X6 Pro 5G artık resmi: İşte özellikleri

Poco X6 Pro 5G artık resmi
Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun Poco X6, Redmi K70e modelinin ise Poco X6 Pro 5G olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. FCC'den alınan liste ise, Pro modelin HyperOS 1.0, plastik çerçeve ve iki farklı depolama seçeneğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Buna göre Poco X6 Pro 5G, 8+256GB ve 12GB+512GB sürümlerinde karşımıza çıkacak.
Poco X6 Pro 5G beklenen özellikler
Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi halen açıklanmadı. Ancak Geekbench ve sertifikasyon platformlarına göre Snapdragon 7s Gen 2 ve Dimensity 8300 Ultra platformları ile desteklenecek. Bu kuruluma ise 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük ve 1.800 nit parlaklık sunan 12-bit OLED ekran eşlik edecek.
Telefonun kalbinde 67W şarj destekli 5.100mAh pil paketi bulunacak. Arka bölümde ise 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumu beraberinde getirecek. Fiyatının ise 280 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.