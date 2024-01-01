Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Poco şimdilerde Poco X6 5G ve Poco X6 Pro 5G oluşan seriyle birlikte Poco M6 Pro'nun 4G versiyonundan oluşan üç yeni cihazını, küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor ise bu cihazların render görüntülerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni kamera özelliği ortaya çıktı 3 sa. önce eklendi

İşte Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun muhtemel tasarımı:

Yukarıdaki görselde ortaya çıkan Poco X6 Pro'nun geçtiğimiz ay Çin'de lansmanı yapılan Redmi K70E'nin yeniden markalaşmış versiyonu olması bekleniyor. Siyah, Gri ve Sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde karşımıza çıkan Poco X6 5G ise Redmi Note 13 Pro 5G'nin yeniden markalaşmış versiyonu olması bekleniyor. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen cihaz, Siyah, Mavi ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca cihaz, önceki raporlara göre 64MP ana kameraya sahip olabilir.

Tam Boyutta Gör Siyah, Mavi ve Mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle yukarıdaki görselde ortaya çıkan Poco M6 Pro 4G ise Poco X6 serisindeki gibi 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelebilir. Son olarak yeniden markalanmış bir Redmi Note 13 Pro 4G sürümü olması beklenen cihaz, 64MP birincil kamera ile kutudan çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı