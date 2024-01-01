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    Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Poco'nun yakında piyasaya sürmesi beklenen Poco X6 5G ve Poco X6 Pro 5G'den oluşan yeni serisinin ve Poco M6 Pro'nun render görünütüleri ortaya çıktı. İşte o görseller:
    Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Poco şimdilerde Poco X6 5G ve Poco X6 Pro 5G oluşan seriyle birlikte Poco M6 Pro'nun 4G versiyonundan oluşan üç yeni cihazını, küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor ise bu cihazların render görüntülerini ortaya çıkardı.

    İşte Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun muhtemel tasarımı:

    Yukarıdaki görselde ortaya çıkan Poco X6 Pro'nun geçtiğimiz ay Çin'de lansmanı yapılan Redmi K70E'nin yeniden markalaşmış versiyonu olması bekleniyor. Siyah, Gri ve Sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak.

    Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde karşımıza çıkan Poco X6 5G ise Redmi Note 13 Pro 5G'nin yeniden markalaşmış versiyonu olması bekleniyor. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen cihaz, Siyah, Mavi ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca cihaz, önceki raporlara göre 64MP ana kameraya sahip olabilir.
    Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Siyah, Mavi ve Mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle yukarıdaki görselde ortaya çıkan Poco M6 Pro 4G ise Poco X6 serisindeki gibi 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelebilir. Son olarak yeniden markalanmış bir Redmi Note 13 Pro 4G sürümü olması beklenen cihaz, 64MP birincil kamera ile kutudan çıkabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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