Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

İşte Poco X6 serisinin ve Poco M6 Pro'nun muhtemel tasarımı:
Yukarıdaki görselde ortaya çıkan Poco X6 Pro'nun geçtiğimiz ay Çin'de lansmanı yapılan Redmi K70E'nin yeniden markalaşmış versiyonu olması bekleniyor. Siyah, Gri ve Sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.