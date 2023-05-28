Pokemon oyunları 480 milyondan fazla sattı

Tam Boyutta Gör Oyun ve animasyon dünyasının fenomenlerinden Pokemon markası uzun yıllardır The Pokemon Company konsorsiyumu tarafından işletiliyor. 1996 yılından bugüne kadar Pokemon oyunları önemli bir rekor kırdı.

Pokemon oyunları halen gözde

Yapılan açıklamaya göre Pokemon ekosisteminin oyunları toplamda 480 milyon satışa ulaştı. Böylece en çok satanlar listesinde üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Sadece geçen yıl seri 40 milyon kopya satmayı başardı.

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Başarıda en büyük rol Nintendo Switch için çıkan Pokemon Scarlet ve Violet oyunlarının oldu. Bu iki oyun toplamda 22.1 milyon adet sattı. Buna Let’s Go Pikachu, Eevee, Sword&Shield oyunları da dahil edilince toplam 63 milyona çıkıyor.

Pokemon salt bir oyun olmaktan ziyade bir pop kültürü olmayı başardı. Japon oyunlarında bu ilerleyişi sıkça görüyoruz. Mario da 776 milyon satışla oyun tarihinin en çok satan serisi durumunda. İkinci sırada ise Tetris var.

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Pokemon şanlı yürüyüşüne devam ediyor