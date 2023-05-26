Ünlü futbolcu Kaka, Oppo’nun marka elçisi olarak İstanbul’a geliyor

Tam Boyutta Gör Efsane Milan kadrosunda yer alan ve unutulmazlar arasına giren Brezilyalı Kaka Leite, İstanbul’da oynanan 2005 finalini kaybettikten tam 18 yıl sonra geri dönüyor. Üstelik Oppo’nun marka elçisi olarak.

Kaka ve Oppo

2007 yılında oynanan finalde bu kez gülen Kaka olsa da İstanbul’daki final kadar efsane olamadı. UEFA ile yapılan sözleşme kapsamında Oppo’nun marka elçisi olan Kaka, Endonezya ve Çin’de hayranları ile buluştuktan sonra Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul’a gelecek.

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Milan’da şampiyon olduktan sonra Real Madrid’e transfer olan ünlü oyuncu tekrar Milan’a döndü. Ardından ABD’ye transfer oldu ve 2017 yılında futbolu burada bıraktı. Ronaldo ve Messi öncesinde Altın Top ödülünü kazanan son futbolcu 2007 yılında Kaka olmuştu.

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