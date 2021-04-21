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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Polaroid şimdiye kadarki en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı: Polaroid Go

    Polaroid dünyanın en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı. Polaroid Go adlı cihaz, 119 ila 139 euro fiyat etiketiyle 27 Nisan tarihinde satışa çıkacak.
    21 Nisan 2021, 21:30 (2 sa.)
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    Fotoğraf Makineleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Polaroid şimdiye kadarki en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı: Polaroid Go
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    Polaroid yeni anlık fotoğraf makinesini tanıttı. Cihaz, Polaroid Go olarak adlandırılıyor ve anında çekim için dünyanın en küçük analog kamerası olarak konumlandırılmış.

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    Polaroid Go, minyatür bir gövdeye yerleştirilmiş (boyutları 105 × 84 × 61 mm), 15 kartuş için yeterli olan 750 mAh batarya, selfie aynası, flaş ve çift pozlama yapabilme yeteneği de dahil olmak üzere oldukça geniş bir işlev yelpazesine sahip.

    Polaroid şimdiye kadarki en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı: Polaroid Go
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    USB'den şarj ediliyor

    Polaroid'e göre kameranın 750 mAh kapasiteli dahili bataryası ile 15 paket kartuş kullanılabiliyor. Her pakette sekiz film varsa, 120'ye kadar filmden bahsediyoruz. Şarj işlemi ise USB bağlantı noktası üzerinden yapılıyor. Fotoğraf makinesinin 34 mm odak uzaklığına ve zamanlayıcıya sahip bir lens barındırdığını da belirtelim.

    Polaroid'in Baş Tasarım Sorumlusu Ignacio Germade, "Polaroid Go'yu en küçük ayrıntısına kadar tasarlamak için birkaç yıl harcadık. Bu modelin dahili bileşenleri, bir tür üç boyutlu 'Tetris' gibi, basit ve doğrusal bir tasarıma ve her şeyden önce mümkün olan en küçük anlık analog kameraya götüren doğru bir kompozisyonda düzenlenmiştir.” dedi.

    Polaroid Go, şirketin web sitesinde ön siparişe açılmış durumda ve 27 Nisan tarihinde de raflara çıkacak. Fotoğraf makinesinin ve her birinde sekiz film bulunan iki kartuşun bulunduğu paket için fiyatlandırma ise 139 euro olarak belirlenmiş. Kartuşsuz fiyatı ise 119 euro.



    https://eu.polaroid.com/products/go-polaroid-camera
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mürekkebi nereye koyuyoruz
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