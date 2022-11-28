Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor: İlk model Polestar 7 olabilir

Tam Boyutta Gör Volvo Car Group'un elektrikli otomobil markası Polestar, bölgeyi önemli gördüğü için Avrupa'da bir fabrika kurmak istiyor. Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, Automotive News Europe'a verdiği röportajda bunun beş yıl içinde gerçekleşeceğini ve Avrupada üretilecek ilk otomobilin Polestar 7 olabileceğini söyledi.

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Şu anda Polestar 7 hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Elektrikli otomobilin hangi gövde tipine sahip olacağı hakkında bile bilgi yok. Söz konusu modelin Avrupa dışında da satılması bekleniyor. Ingenlath, "7" için en uygun üretim yerinin seçiminde son kararın Volvo tarafından verileceğini belirtti.

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Polestar 3 SUV, Çin ve ABD'de üretilecek

Şirket şu anda ağırlıklı olarak Çinli sayılırken, üretimdeki tek otomobili olan Polestar 2'yi Çin'in Luqiao kentindeki Taizhou fabrikasında üretiyor. Geçtiğimiz ay ilk kez görücüye çıkan Polestar 3 SUV, 2023 yılında Chengdu (Çin) ve Charleston (ABD) olmak üzere iki noktada üretilecek.

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