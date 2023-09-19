Polestar CEO'su: Tesla gibi ucuz elektrikli otomobil üretmekle uğraşmayacağız

Tam Boyutta Gör Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Tesla ile doğrudan rekabet etmek yerine, farklı bir pazar stratejisi benimsemeyi planlıyor. Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, Automotive News dergisine yaptığı açıklamada, Polestar'ın premium segmente odaklanarak, başka bir "niş pazarda" başarılı olmayı hedeflediğini belirtti.

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Polestar, Tesla'nın üretim hacmini milyonlara çıkarma ve uygun fiyatlı kitlesel modeller geliştirme yolunu izlemeyecek. Firma, elektrikli otomobillerinin kalitesine ve lüks özelliklerine yatırım yapmayı planlıyor. Yani firmanın pazardaki ana hedefi düşük fiyattan ziyade yüksek kaliteye odaklanmak.

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Polestar 2 güncellemesi net bir örnek

Deneyimli yöneticinin de belirttiği gibi, bunun en son kanıtı Polestar 2 modeline yapılan son güncellemede görülebilir. Şirket malzeme kalitesini düşürerek, bazı donanımları kaldırarak ve daha ekonomik bir batarya kullanarak elektrikli otomobili daha ucuz hale getirmek yerine, aracın performansını geliştirdi ve fiyatını artırdı.

Tam Boyutta Gör Firma gelecekte premium segmentte güçlü bir pozisyon almayı ve katma değeri yüksek pahalı elektrikli otomobiller üretmeyi amaçlıyor. Ingenlath, Polestar'ın "fiyat savaşı" yoluyla kitlesini genişletmeye çalışmayacağını, çünkü bunun markanın müşterilerin gözündeki imajını sarsabileceğini söyledi.

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Polestar CEO'su: Ucuz elektrikli otomobil üretmeyeceğiz