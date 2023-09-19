Polestar CEO'su: Tesla gibi ucuz elektrikli otomobil üretmekle uğraşmayacağız

Polestar, Tesla'nın üretim hacmini milyonlara çıkarma ve uygun fiyatlı kitlesel modeller geliştirme yolunu izlemeyecek. Firma, elektrikli otomobillerinin kalitesine ve lüks özelliklerine yatırım yapmayı planlıyor. Yani firmanın pazardaki ana hedefi düşük fiyattan ziyade yüksek kaliteye odaklanmak.
Polestar 2 güncellemesi net bir örnek
Deneyimli yöneticinin de belirttiği gibi, bunun en son kanıtı Polestar 2 modeline yapılan son güncellemede görülebilir. Şirket malzeme kalitesini düşürerek, bazı donanımları kaldırarak ve daha ekonomik bir batarya kullanarak elektrikli otomobili daha ucuz hale getirmek yerine, aracın performansını geliştirdi ve fiyatını artırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.