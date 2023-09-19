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    Polestar CEO'su: Tesla gibi ucuz elektrikli otomobil üretmekle uğraşmayacağız

    Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, müşteri kitlesini "fiyat savaşı" yoluyla genişletmeye çalışmak yerine, yüksek kaliteli ve lüks otomobiller üretmeye odaklanacağını açıkladı.
    Polestar CEO'su: Ucuz elektrikli otomobil üretmeyeceğiz Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Tesla ile doğrudan rekabet etmek yerine, farklı bir pazar stratejisi benimsemeyi planlıyor. Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, Automotive News dergisine yaptığı açıklamada, Polestar'ın premium segmente odaklanarak, başka bir "niş pazarda" başarılı olmayı hedeflediğini belirtti.

    Polestar, Tesla'nın üretim hacmini milyonlara çıkarma ve uygun fiyatlı kitlesel modeller geliştirme yolunu izlemeyecek. Firma, elektrikli otomobillerinin kalitesine ve lüks özelliklerine yatırım yapmayı planlıyor. Yani firmanın pazardaki ana hedefi düşük fiyattan ziyade yüksek kaliteye odaklanmak.

    Polestar CEO'su: Ucuz elektrikli otomobil üretmeyeceğiz Tam Boyutta Gör

    Polestar 2 güncellemesi net bir örnek

    Deneyimli yöneticinin de belirttiği gibi, bunun en son kanıtı Polestar 2 modeline yapılan son güncellemede görülebilir. Şirket malzeme kalitesini düşürerek, bazı donanımları kaldırarak ve daha ekonomik bir batarya kullanarak elektrikli otomobili daha ucuz hale getirmek yerine, aracın performansını geliştirdi ve fiyatını artırdı.

    Polestar CEO'su: Ucuz elektrikli otomobil üretmeyeceğiz Tam Boyutta Gör
    Firma gelecekte premium segmentte güçlü bir pozisyon almayı ve katma değeri yüksek pahalı elektrikli otomobiller üretmeyi amaçlıyor. Ingenlath, Polestar'ın "fiyat savaşı" yoluyla kitlesini genişletmeye çalışmayacağını, çünkü bunun markanın müşterilerin gözündeki imajını sarsabileceğini söyledi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    maximiles black yorum sipay kampanya gözüme lazer geldi günde 100 kelime ezberlemek gdi motor

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