Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi hedefini belirledi: Yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmak

    Xiaomi'nin patronu otomotiv sektörüne ilişkin planlarını kamuoyu ile paylaştı. Lei Jun sektörde ilk 5'e girebilmek için yılda 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.
    2
    Xiaomi yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bildiğiniz üzere 2021 yılında Xiaomi Automobile'i kurarak otomotiv sektörüne ilk adımını attı. Çinli dev o zamandan beri bu konuyla ilgili iddialı açıklamalar yapmamıştı ancak bir yılın ardından şirket CEO'su Lei Jun sessizliğini bozarak her yıl 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.

    Deneyimli yönetici Xiaomi'nin otomotiv pazarına yönelik planlarını kamuoyu ile paylaştı ve sektöre girmeden önce elektrikli araç endüstrisi hakkında kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirtti. Lei Jun'a göre elektrikli otomobil segmenti olgunluğa ulaştığında, bu pazarın %80'i 5 markanın hakimiyetinde olacak. Hedef bunlardan biri olmak.

    Xiaomi yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Başarının anahtarı ilk 5'in içinde olmak

    Çinli teknoloji devi, her yıl 10 milyon otomobil üretmek gibi iddialı bir uzun vadeli hedef belirledi. Şirkete göre bu strateji Xiaomi'nin sektördeki ana oyuncular arasında ilk 5'e girmesini sağlayacak. Tabi bunun için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Xiaomi otomobil Ar-Ge ekibinde 1.800'den fazla çalışan var.

    Xiaomi geçtiğimiz günlerde 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler şirketin elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere yenilikçi projelere yaklaşık 829 milyon yuan (115.7 milyon dolar) yatırım yaptığını gösteriyor. Yani şirket bu alanda da başarılı olmayı ciddi anlamda kafasına koymuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız