Xiaomi hedefini belirledi: Yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmak

Tam Boyutta Gör Xiaomi bildiğiniz üzere 2021 yılında Xiaomi Automobile'i kurarak otomotiv sektörüne ilk adımını attı. Çinli dev o zamandan beri bu konuyla ilgili iddialı açıklamalar yapmamıştı ancak bir yılın ardından şirket CEO'su Lei Jun sessizliğini bozarak her yıl 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.

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Deneyimli yönetici Xiaomi'nin otomotiv pazarına yönelik planlarını kamuoyu ile paylaştı ve sektöre girmeden önce elektrikli araç endüstrisi hakkında kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirtti. Lei Jun'a göre elektrikli otomobil segmenti olgunluğa ulaştığında, bu pazarın %80'i 5 markanın hakimiyetinde olacak. Hedef bunlardan biri olmak.

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Başarının anahtarı ilk 5'in içinde olmak

Çinli teknoloji devi, her yıl 10 milyon otomobil üretmek gibi iddialı bir uzun vadeli hedef belirledi. Şirkete göre bu strateji Xiaomi'nin sektördeki ana oyuncular arasında ilk 5'e girmesini sağlayacak. Tabi bunun için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Xiaomi otomobil Ar-Ge ekibinde 1.800'den fazla çalışan var.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler şirketin elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere yenilikçi projelere yaklaşık 829 milyon yuan (115.7 milyon dolar) yatırım yaptığını gösteriyor. Yani şirket bu alanda da başarılı olmayı ciddi anlamda kafasına koymuş durumda.

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Xiaomi yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor