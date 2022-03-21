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    Polis, 'uçan Tesla'nın sürücüsünü arıyor: Bilgi getirene 1000 dolar ödül

    Los Angeles polisi, Tesla Model S ile halka açık yolda tehlikeli bir atlayış gerçekleştiren sürücüyü arıyor. Olay yerinden kaçan kişinin belirlenmesi için bilgi getirene para ödülü verilecek.
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    Polis, 'uçan Tesla'nın sürücüsünün başına bin dolar ödül koydu

    Kısa süre önce sosyal medyada bir Tesla Model S videosu viral oldu. Elektrikli otomobili kullanan kişi, halka açık yolda dik bir yokuşun sonundan hızlı bir şekilde ilerleyerek adeta uçtu diyebiliriz. Polis şimdi bu sürücünün peşinde.

    Los Angeles polisine göre olayda kullanılan Tesla Model S araç 2018 modeldi ve sürücü otomobilin sahibi değil, sadece kiralayan bir kişiydi. Araç yerle yeniden temas ettiğinde iki araca çarparak durabildi. Atlayış sonrası Model S ve diğer araçlarda büyük hasar meydana geldi ancak yaralanan olmaması sevindirdi. Sürücü olayın hemen ardından aracı bırakarak kaçtı.

    Atlayış sırasında pek çok kamera kayıttaydı ancak gelen bilgiye göre sürücünün eşgali belli değil. Los Angeles polisi şu anda sürücünün peşine düşmüş durumda. Öyle ki kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olmak için bilgi veren kişiye 1000 dolar ödül verileceği belirtiliyor. Şüphelinin para cezasının yanı sıra hapis cezası alması da olası.

    Tesla sahiplerinin bir araya geldiği etkinlikte yapılan bu tehlikeli girişimi hala izlemediyseniz aşağıdaki videodan (atlayış 1:59'da gerçekleşiyor) izleyebilirsiniz:

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 50 dakika önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 14 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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