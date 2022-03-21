Xiaomi, elektrikli otomobilinin ilk prototipini üçüncü çeyrekte sunacak

Xiaomi'nin Pekin-Tianjin CEO'su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde görücüye çıkacağını açıkladı. Üst yönetici ayrıca aracın "tüm beklentileri aşacağını" da sözlerine ekledi.
Xiaomi geçen yıl Mart ayında bir elektrikli otomobil üretmeyi planladığını duyurdu ve ardından Xiaomi Automobile Co. adlı yan kuruluşunu 10 milyar yuan (yaklaşık 1.57 milyar $) sermaye ile hayata geçirdi. Lei Jun liderliğindeki yeni şirketin, geleceğin elektrikli aracının araştırılması ve geliştirilmesine adanmış 500'den fazla çalışanı var.
Xiaomi elektrikli otomobil ne zaman çıkacak?
My Drivers'a göre, Xiaomi Automobile, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde, yıllık toplam 300.000 araç üretimiyle iki aşamalı bir elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor. Birinci ve ikinci aşamalar, yılda 150.000 otomobil üretecek.
Akıllı telefon üretim biriminin düzenli olarak Xiaomi Automobile ile pillerin, bilgi görüntüleme araçlarının, yazılımların ve lojistik süreçlerinin geliştirilmesi için mevcut bilgileri paylaştığı bildiriliyor. Xiaomi'nin seri üretilen ilk elektrikli otomobilinin 2024'ün ilk yarısında montaj hattından çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara