Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm, iOS için çıktı

Yayıncılığını The Dairymen'in yaptığı, geliştiricliğini ise Nerial'ın yaptığı politik macera oyunu Orwell's Animal Farm çıkışını gerçekleştirdi. Ayrıca çıkşı için bir de fragman paylaşıldı.

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Orwell's Animal Farm, şu anda App Store ve Steam üzerinde erişime açılmış durumda. Oyun aynı zamanda Android cihazlar için de duyurulmuştu ancak henüz çıkışını gerçekleştirmedi. Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun, Android için de en fazla birkaç gün içinde yayınlanacaktır.

Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 251 MB ve yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. iPhone 5S ve sonraki modeller destekleniyor. Ne yazık ki oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Projenin kurucusu olan Imre Jele, dünyadaki birçok liderin Orwell'ın kitabından esinlendiğini ve ona göre yönettiğini, bu yüzden de bir oyuna dönüştürmek istediğini söyledi. Orwell's Animal Farm, isminden de anlaşılabileceği gibi George Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" isimli kitabından esinlenen ve öykü odaklı bir oyun. Yeni bir Cumhuriyet kurun ve tüm hayvanların eşitliğini sağlayın. Hangi hayvanların daha eşit olduğuna siz karar verin.

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