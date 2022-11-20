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    Polonya milli takımı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na F-16 savaş uçakları eşliğinde uçtu

    Polonya milli futbol takımını Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na taşıyan uçağa F-16 savaş uçakları refakat etti. Ortaya çıkan görüntüler Polonya Savunma Bakanı tarafından paylaşıldı.
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    Polonya milli takımına Dünya Kupası yolunda F-16'lar eşlik etti Tam Boyutta Gör

    Polonya milli futbol takımı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na askeri uçak eşliğinde uçtu. Dördüncü nesil F-16 Fighting Falcon savaş uçakları Polonya futbol takımını taşıyan uçağa Polonya sınırına kadar refakat etti.

    Polonya milli takımına Dünya Kupası yolunda F-16'lar eşlik etti Tam Boyutta Gör

    Bu durum Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından Twitter aracılığı ile duyuruldu. Polonya, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 24 Şubat'tan bu yana askeri operasyon yürüttüğü Ukrayna ile sınır komşusu konumunda.

    2022 Dünya Kupası bugün başlıyor

    Futbolcular Katar'a gitmek üzere Varşova'daki Okecie askeri havaalanından yola çıktı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, Krzesiny hava üssünden kalkan F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının bu uçağa eşlik etmesine izin verdi.

    2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar'da başlayacak. Turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Polonya milli takımı Dünya Kupası grup aşamasında Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Katar'daki ilk maçlarını ise 22 Kasım'da Meksika ile oynayacaklar.

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