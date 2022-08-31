Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler Chrome uzantıları malware çıktı: Bu eklentileri hemen kaldırın!

    McAfee, kullanıcıların internette ne yaptıklarını izleyen beş Google Chrome uzantısı tespit etti. Chrome eklentileri şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.
    4

    Google Chrome uzantı

    McAfee'den güvenlik tehdidi araştırmacıları, kullanıcıların tarama verilerini izleyen beş Google Chrome uzantısı ortaya çıkardı. Söz konusu Chrome eklentileri, şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.

    1 milyondan fazla kez indirildi

    McAfee’nin tespit ettiği zararlı Chrome uzantıları arasında; Netflix Party, FlipShope (fiyat takibi), Full Page Screenshot Capture - Screenshotting (tam sayfa ekran görüntüsü alma) ve AutoBuy Flash Sales var. Bu Google Chrome eklentilerinden her biri 20.000’in üzerinde indirmeye, toplamda 1.4 milyon indirmeye sahip.

    Zararlı Chrome eklentileri nasıl çalışıyor?

    Bu Chrome eklentileri gerçekten dediklerini yapıyor ancak kullanıcının fark edemeyeceği, gizlilik riski oluşturan işlemler gerçekleştiriyor. McAfee tarafından ortaya çıkarılan beş uzantı da benzer bir davranış sergiliyor.

    Chrome uzantıları McAfee
    Tam Boyutta Gör

    Uzantının sistemde nasıl davranacağını belirleyen web uygulaması bildirimi (“manifest.json” dosyası), tarama verilerini kötü niyetli kişinin kontrolünde olan domaine (“langhort[.]com”) gönderen işlevsel bir script (B0.js) yüklüyor. Kullanıcı, her yeni siteye girişinde POST istekleri aracılığıyla veriler iletiliyor. Dolandırıcıya ulaşan bilgiler, base64 biçimindeki URL, kullanıcı kimliği, cihaz konumu (ülke, şehir, posta kodu) ve şifreli yönlendirme URL’sini içeriyor. Girilen web sitesi, uzantıyı geliştiren kişininin aktif üyeliği olan web sitelerinden herhangi biriyle eşleşirse, sunucu B0.js’ye iki olası işlevden biriyle yanıt veriyor; İlki, “Result[‘c’] - passf_url”, scripte sağlanan URL’yi (referral link) girilen web sitesinde iframe olarak eklemesi komutunu veriyor. İkincisi, “Result[‘e’] setCookie”, B0.js’ye çerezi değiştirmesi veya uzantıya bu eylemi gerçekleştirmek için ilgili izinler verilmişse sağlanan çerezle değiştirmesi komutunu veriyor.

    McAfee, URL ve çerez değişikliklerinin gerçek zamanlı olarak nasıl gerçekleştiğini gösteren bir video da yayınladı:

    Bu Chrome uzantılarını kaldırın

    Google, yeni Manifest V3 standardıyla kötü amaçlı uzantıları ortadan kaldırmak için çalışıyor. Manifest V3, eski Manifest V2 teknolojisiyle karşılaştırıldığında, eklentilerin hangi sayfalara erişebileceği konusunda kullanıcıya daha fazla kontrol veriyor. Manifest V3, uzakta barındırılan kodları da engelliyor ancak bu, yeterli değil. Şu anda kullanıcıların ilgili uzantıları Chrome tarayıcılarından kaldırmaları tavsiye ediliyor:

    • Netflix Party - 800.000 indirme
    • Netflix Party 2 - 300.000 indirme
    • Full Page Screenshot Capture - Screenshotting - 200.000 indirme
    • FlipShope - Price Tracker Extension - 80.000 indirme
    • AutoBuy Flash Sales - 20.000 indirme
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız