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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler komedi dizisi Friends, 1 Nisan'da Netflix Türkiye'ye geliyor

    Dünyanın en popüler dizilerinden birisi olan komedi türündeki Friends'in Netflix'in Türkiye kütüphanesine ekleneceği açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Mart 2021, 21:00 (6 sa.)
    1,1b
    4
    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Popüler komedi dizisi Friends, 1 Nisan'da Netflix Türkiye'ye geliyor
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    Hem komedi dizisi olarak hem de dizi olarak dünyanın en popüler yapımlarından birisi olan Friends, Netflix'in Türkiye kütüphanesine ekleniyor.

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    Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Friends, 1 Nisan 2021'de Netflix'in Türkiye kütüphanesine eklenecek. Toplamda 10 sezondan oluşan ve 235 bölümü bulunan dizinin tüm bölümlerini Netflix'te bulabileceksiniz.

    Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın başrolünde bulunduğu Friends, 6 arkadaşın günlük hayatını konu alıyor.

    Friends Dizisinin Özel Bölümü Yaklaşıyor

    Geçtiğimiz yıl duyurulduğu üzere şu anda HBO Max, Friends dizisinin özel bir bölümü üzerinde çalışıyor. Özel bölümde Friends ekibini tam kadro olarak görebileceğiz. Yapılan açıklamaya göre dizinin çekimleri de yine Nisan 2021 içerisinde başlayacak. Ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak HBO Max üzerinden yayınlancak.

    Ayrıca hali hazırda BluTV'de Friends dizisi bulunuyor. BluTV de Twitter hesabı üzerinden göndermeli bir paylaşım yaptı. Onu da aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcheveslisi (Ejder Güven) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 hafta önce bitirdim diziyi kesinlikle izlenmesi gereken bir seri
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    labtek38 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce falan izledim. Gerçekten ilk 2 sezonu zor geçiyor ama sonra alışıyorsun komedi anlayışına.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Friends lisansı uzun süreli BluTV'ye verilmemiş bence. Netflix kısa süreli de olsa ne var ne yok ekliyor zaten.



    Bu da HBO Max'in Türkiye'ye gelişinin yakın olduğunu gösteriyor sanırım.
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    M Musty3535123 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    blutv gitsin ötede ağlasın
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    tobepeople 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İngiliz komedileri bana pek uymuyor , aslında dizileri fena değil ama arka plandaki o gülme sesleri iğrenç ötesi tüm izleme zevkimin içine ediyor!
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem himym hem de friends'in tüm bölümlerini izlemiş biri olarak ben himym'ı daha çok beğeniyorum. Friends izlerken çok sıkılıyordum. Ha yabancı komedi dizileri arasında en sevdiğim diziler ise brooklyn nine-nine ve big bang theory. Sanırım bizim için bizimkiler ne ise onlar için friends o şekilde, her şeyi ilk yapan dizi olduğu için biraz el üstünde tutuyorlar ama bence o kadar da iyi bir dizi değil.
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    TuncayTurkoglu 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Blutv headshot çekmiş. İzleyenler tavsiye eder mi peki ?
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    TITAN (S K) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) TuncayTurkoglu
    kesinlikle önermiyorum çok bayık bir dizi. fanlarının kafasını anlamıyorum HOW I MET YOUR MOTHER izlerken bin kat daha keyif aldım
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    Tieion Amastris 5 sa. ( Mesaj Silindi ) TuncayTurkoglu
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Tieion Amastris 5 sa. ( Mesaj Silindi ) TuncayTurkoglu
    Mesaj iki defa gitmiş.
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