Popüler komedi dizisi Friends, 1 Nisan'da Netflix Türkiye'ye geliyor

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Hem komedi dizisi olarak hem de dizi olarak dünyanın en popüler yapımlarından birisi olan Friends, Netflix'in Türkiye kütüphanesine ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Better Call Saul 6. sezon çekimleri başladı ve ilk fotoğraf yayınlandı"

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Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Friends, 1 Nisan 2021'de Netflix'in Türkiye kütüphanesine eklenecek. Toplamda 10 sezondan oluşan ve 235 bölümü bulunan dizinin tüm bölümlerini Netflix'te bulabileceksiniz.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın başrolünde bulunduğu Friends, 6 arkadaşın günlük hayatını konu alıyor.

Friends Dizisinin Özel Bölümü Yaklaşıyor

Geçtiğimiz yıl duyurulduğu üzere şu anda HBO Max, Friends dizisinin özel bir bölümü üzerinde çalışıyor. Özel bölümde Friends ekibini tam kadro olarak görebileceğiz. Yapılan açıklamaya göre dizinin çekimleri de yine Nisan 2021 içerisinde başlayacak. Ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak HBO Max üzerinden yayınlancak.

Ayrıca hali hazırda BluTV'de Friends dizisi bulunuyor. BluTV de Twitter hesabı üzerinden göndermeli bir paylaşım yaptı. Onu da aşağıda bulabilirsiniz.

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