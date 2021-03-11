Better Call Saul 6. sezon çekimleri başladı ve ilk fotoğraf yayınlandı

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Breaking Bad'in sevilen spin-off dizisi Better Call Saul, önümüzdeki yıl final sezonuyla ekranlara veda edecek. Dizinin yapımcısı ve baş senaristi olan Peter Gould, geciken 6. sezon çekimlerinin bu hafta itibarıyla start verdiğini duyurdu. Gould ayrıca setten ilk fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi.

Fotoğrafta Saul'un Breaking Bad sonrası büründüğü yeni kimliği Gene'i görüyoruz. Better Call Saul'da önceki beş sezonun her birisi Gene'in siyah beyaz sahneleriyle başlamıştı. Yeni sezonda da yine benzer bir şey göreceğiz gibi. Ancak son sezonda Gene'in hikayesinin genişletilmesi bekleniyor. Breaking Bad sonrasında geçen bir veya birden fazla bölüm görebiliriz.

2022'nin ilk çeyreğinde yayınlanacak olan Better Call Saul'un final sezonu 13 bölümden oluşacak. Konusuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok ancak beklentiler epey yüksek. Sevilen karakter Kim Wexler'in akıbeti ve Saul'un Breaking Bad sonrası hayatı gibi cevap bekleyen bazı soru işaretleri var. Umuyoruz Peter Gould ve Vince Gilligan Breaking Bad'te olduğu gibi yine müthiş bir final sunabilir.

https://collider.com/better-call-saul-season-6-filming-set-photo/

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