Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor

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İlk filmi 2007 yılında yayınlanan korku filmi serilerinin en bilinenlerinden biri olan Paranormal Activity'nin yeni filmi duyuruldu.

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The Hollywood Reporter'ın haberine göre popüler korku filmi serisi ekranlara tekrar dönüyor ve bir devam filmi gibi değil, seriyi yeniden başlatma tarzında olacak. Yani reboot diyebiliriz. Ancak The Hollywood Reporter, bu yeni filmi "unexpected retooling" tanımlıyor.

Yeni filmin konusu net olarak belli değil ancak yine serinin klasikleşmiş kamera görüntülerinin bulunacağı açıklandı. Yeni filmin yönetmenliğini William Eubank, senaristliğini ise Oren Peli üstlenecek. Son olarak filmin yapımcılığını da Christopher Landon üstlenecek. Filmin vizyon tarihi 4 Mart 2022.

Paranormal Activity'nin ilk filmi 2007 yılında yayınlanmıştı. Devamında ise 2010, 2011, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında 5 farklı devam filmi yayınlandı. Yayınlanan devam filmleri dışında birçok ülkede yayınlanan farklı uyarlamalar ile onlarca Paranormal Activity filmi çıktı. Şu anda korku filmi sektöründe en çok karşımıza çıkan tarzlardan biri haline geldi.

https://www.gamesradar.com/paranormal-activity-reboot-is-on-the-way/

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