Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor

    Korku filmi serileri arasında en çok bilinen serilerden biri olan Paranormal Activity serisi ekranlara geri dönüyor. En baştan yeni bir uyarlama izleyeceğiz.
    16 Şubat 2021, 00:30 (2 gün)
    1,1b
    1
    15
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    İlk filmi 2007 yılında yayınlanan korku filmi serilerinin en bilinenlerinden biri olan Paranormal Activity'nin yeni filmi duyuruldu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak

    Ayrıca Bkz. "Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı"

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre popüler korku filmi serisi ekranlara tekrar dönüyor ve bir devam filmi gibi değil, seriyi yeniden başlatma tarzında olacak. Yani reboot diyebiliriz. Ancak The Hollywood Reporter, bu yeni filmi "unexpected retooling" tanımlıyor.

    Yeni filmin konusu net olarak belli değil ancak yine serinin klasikleşmiş kamera görüntülerinin bulunacağı açıklandı. Yeni filmin yönetmenliğini William Eubank, senaristliğini ise Oren Peli üstlenecek. Son olarak filmin yapımcılığını da Christopher Landon üstlenecek. Filmin vizyon tarihi 4 Mart 2022.

    Paranormal Activity'nin ilk filmi 2007 yılında yayınlanmıştı. Devamında ise 2010, 2011, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında 5 farklı devam filmi yayınlandı. Yayınlanan devam filmleri dışında birçok ülkede yayınlanan farklı uyarlamalar ile onlarca Paranormal Activity filmi çıktı. Şu anda korku filmi sektöründe en çok karşımıza çıkan tarzlardan biri haline geldi.



    https://www.gamesradar.com/paranormal-activity-reboot-is-on-the-way/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çöplere korku film demenizi anlayamıyorum the conjuring ve insidious serilerini izleyin de korku film görün
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu çöp serisi az para ve az emekle -emek derken lafın gelişi- çok kazandırınca 5'e kadar sürdürüp bitirdiler. Biz de oh çekmiştik bitti diye. Şimdi kolay paranın kokusunu unutamadıkları için tekrardan aynı çöpleri sunacaklar ya tutarsa diye. Tutarsa zaten para cepte, tutmazsa da zaten ortada bir para ve emek olmadığından zarar da yazmayacaktır. Yazsa da zaten meblağ hissettirmeyecek kadar az olacağından bu yine sorun olmayacaktır. Olan, kaliteli bir yapım seyretmek isteyen film-sinemaseverlerine olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizdeki versiyonu da "Karadedeler Olayı" idi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüm serisini keyifle izlediğim filmdir. Merakla bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    profecco 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O değil de Paranormal Witness diye bir dizi var. Her bölüm birbirinin aynı ama inanılmaz korkunç. Gerçekten korkunç. Belgesel yapıyormuş gibi çekimlerle birlikte sesler vs çok iyi tavsiye ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) profecco
    Diziden haberim yoktu, türü sevdiğim için indiriyorum. Umarım güzeldir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İzlemeyen yedek don ile izlesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolwes 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim hayatımız olmuş korku filmi daha ne kadar korkutabilirsin ki
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dodge (Mehmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu film serisi belli bir yerden sonra sikmaya basladi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Büyük İskender (Özgür ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim çok sevdiğim bir seri. Memnun oldum habere.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tayguncifci (taygun çifçi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hostel filminin neresi korku filmi allah aşkına. O filmden korkmadım ben o filmden iğrendim. İğrenç filmdir. Zerre korku filmi değildir. İnsan neden korkar görmediği bilmediği anlam veremediği doğa üstü olaylardan.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 gün ( Mesaj Silindi ) tayguncifci
    Asıl sorun o zaman. İnsan bilmediği ve görnediğinden korkar. Bilinen ve görünen bir şeyden neden korkarsın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çöplere korku film demenizi anlayamıyorum the conjuring ve insidious serilerini izleyin de korku film görün
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1081 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Paranormal Activity, korku filmi ve
    7 etiket daha yeni film Paranormal Activity 7 yeni Paranormal Activity yayın tarihi ne zaman vizyon tarihi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor 1 gün OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı 1 gün Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı 1 gün Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor Sonraki Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı 2 gün 2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek 2 gün PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı 2 gün Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz 2 gün Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu 2 gün Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak 2 gün Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak 2 gün PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı 2 gün Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor 2 gün TikTok Hindistan da satılıyor 2 gün Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak 2 gün PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız