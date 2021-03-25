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    Popüler korku filmi serisi Testere'nin devam filminin yayın tarihi açıklandı; kısa bir video paylaşıldı

    2004 yılında yayınlanan Testere filminin devamı niteliğindeki Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor'un yayın tarihi açıklandı.
    25 Mart 2021, 21:00 (3 sa.)
    546
    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Popüler korku filmi serisi Testere'nin devam filminin yayın tarihi açıklandı; kısa bir video paylaşıldı
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    2004 yılında yayınlanan ilk filminden bu yana özellikle korku filmleri arasında özel bir yeri olan Saw ya da Testere'nin devam filmi olan Spiral: From the Book of Saw'un yayın tarihi açıklandı.

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    Filmin resmi Twitter sayfası üzerinden bir video paylaşıldı ve bu video ile filmin yayın tarihi açıklandı. Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor, 14 Mayıs 2021'de yayınlanacak. Saw serisinin 2017 yılında yayınlanan Saw: Legacy filminin ardından yayınlanan ilk Saw filmi olacak Spiral.

    Filmin yönetmenliğini Darren Lynn Bousman, senaristliğini ise Josh Stolberg ve Pete Goldfinger üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Christopher Tai ve Max Minghella bulunuyor.

    Devam filmi olan Spiral: From the Book of Saw, yine klasik bir Testere filmi tarzından olacak. Chris Rock'ın başrolde olması hayranları, filmin komedi tonunun da olacağı yönünde endişelendirmişti ancak Chris Rock, filmde komedi unsuru olmadığını özellikle belirtti.



    https://screenrant.com/saw-9-spiral-movie-release-date-change-details/
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