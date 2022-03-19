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    Porsche CEO'sundan merak uyandıran açıklama: Apple ile ortak projeler için görüştük

    Porsche'nin patronu şirket temsilcilerinin Apple ile ortak projeler gerçekleştirmek adına bazı görüşmelerden bulunduğunu açıkladı. Oliver Blume, Apple ile aynı frekansta olduklarını söylüyor.
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    Porsche CEO: Apple ile ortak projeler için görüştük
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    Porsche CEO'su Oliver Blume, Apple ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Deneyimli yönetici şirket temsilcilerinin Apple ve teknoloji sektöründeki diğer bazı şirketlerle olası ortak projeleri görüşmek için geçen yılın sonlarında ABD'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

    Blume, Porsche ve Apple arasındaki iş birliğinin ne anlam ifade edebileceği konusunda çok fazla detay vermedi. Alman otomobil üreticisinin patronu, Apple ile aynı frekansta olduklarını ancak gelecekteki projelerle ilgili kararlar almak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

    Porsche CEO: Apple ile ortak projeler için görüştük
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    Akıllara Apple Car'ı getirdi

    Apple'ın hali hazırda kendi elektrikli otomobillerini üretmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısı ile iki şirket arasındaki görüşmeler bu konuyla ilgili olabilir. Buna ek olarak son yıllarda Porsche'nin otomobillerine CarPlay gibi özellikler kazandırmak için Apple ile yakın iş birliği içinde çalıştığını hatırlatalım.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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