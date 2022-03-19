Porsche CEO'sundan merak uyandıran açıklama: Apple ile ortak projeler için görüştük

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Porsche CEO'su Oliver Blume, Apple ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Deneyimli yönetici şirket temsilcilerinin Apple ve teknoloji sektöründeki diğer bazı şirketlerle olası ortak projeleri görüşmek için geçen yılın sonlarında ABD'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

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Blume, Porsche ve Apple arasındaki iş birliğinin ne anlam ifade edebileceği konusunda çok fazla detay vermedi. Alman otomobil üreticisinin patronu, Apple ile aynı frekansta olduklarını ancak gelecekteki projelerle ilgili kararlar almak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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Akıllara Apple Car'ı getirdi

Apple'ın hali hazırda kendi elektrikli otomobillerini üretmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısı ile iki şirket arasındaki görüşmeler bu konuyla ilgili olabilir. Buna ek olarak son yıllarda Porsche'nin otomobillerine CarPlay gibi özellikler kazandırmak için Apple ile yakın iş birliği içinde çalıştığını hatırlatalım.

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Porsche CEO: Apple ile ortak projeler için görüştük