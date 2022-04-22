AOC’den LED projeksiyonlu oyunu monitörü

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AOC’nin oyuncu tarafında faaliyet gösteren AGON markası bu hafta ilginç bir oyuncu monitörüne imza attı. Porsche Design ile ortak geliştirilen premium seviye oyuncu monitörü iddialı özelliklerle piyasaya çıkıyor.

PORSCHE DESIGN AOC AGON PRO PD32M özellikleri ve fiyatı

PORSCHE DESIGN AOC AGON PRO PD32M adıyla pazarlanan oyuncu monitörü arka kısmında ikonik bir RGB aydınlatma şeridine sahip. Buna ek olarak sektörde kez yan kısımlardan uzanan LED projeksiyonlar kenar bölgeye RGB aydınlatma sağlıyor. Böylece 3 kenar aydınlanmış oluyor.

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31.5 inçlik 4K Mini LED ekranda 1152 aydınlatma bölgesi bağımsız olarak çalışıyor ve aynı kare içerisinde derin gölgeler ile parlak güneş ışığını etkileyici bir şekilde harmanlıyor. 144Hz tazeleme hızı ve 1ms GtG tepki süresi yanında 1.07 milyar renk desteği ile 1400 nit parlaklık değeri mevcut.

Adaptive Sync ile gecikmeleri en aza indiren monitör değişken odak teknolojisine sahip. Çift 8W hoparlör yanında KVM anahtarı da sunulmuş. İki adet HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Tip-C girişleri ile 120Hz 4K çıktı gibi özellikler sunan PORSCHE DESIGN AOC AGON PRO PD32M monitör modeli 1799$ fiyat etiketi ile satılacak.



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