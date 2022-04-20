ViewSonic kontrol tekerleğine sahip monitörünü duyurdu

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Özellikle ekran çözümleri konusunda lider firmalardan birisi haline gelen ViewSonic fonksiyonellik anlamında öne çıkan yeni bir monitör modeli duyurdu. ViewSonic ColorPro VP2776 kontrol tekerleği ile geliyor.

ViewSonic ColorPro VP2776 özellikleri ve fiyatı

ViewSonic ColorPro VP2776 monitör modeli 27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Nano IPS ekran ile geliyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsayan ekran Pantone onaylı renk doğruluğuna sahip.

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VESA DisplayHDR 400 sertifikası ile 400 nit parlaklık değerine ulaşan ekran 165Hz tazeleme hızı ve 5ms GtG tepki süresi ile geliyor. Nvidia G-Sync ise gecikmeleri en aza indiriyor. Fabrika çıkışı etkileyici bir Delta E<2 değerine sahip olan üründe DCI-P3, sRGB ve Rec. 709 için detaylı bir kalibrasyon raporu sunulmuş. HDMI 2.0 yanında 90W güç dağıtımı yapan USB Tip-C bağlantıları mevcut.

Monitörde dikkat çeken özel bir kontrol tekeri oluyor. Surface monitör modelinden benzerini hatırlayacağımız bu tekerlek ile uyumlu Adobe Creative uygulamaları ve Capture One yazılımı kontrol edilebiliyor. Ayrıca renk kalibrasyonu ve ekran üzeri ayarlar da yapılabiliyor. ViewSonic ColorPro VP2776 monitör modeli 800$ fiyat etiketi ile geliyor.



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ViewSonic ColorPro VP2776 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı