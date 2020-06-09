Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek

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Türkiye’nin en önemli otomotiv yan sanayi kuruluşları arasında yer alan Kırpart, uzun ve zorlu bir nominasyon sürecinin ardından Porsche’nin yeni projesi için seçtiği tedarikçiler arasına girmeyi başardı.

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Bu kapsamda Kırpart, Porsche’nin 2022 yılında devreye almayı planladığı yeni nesil V8 motorlarının önemli soğutma komponentlerinden biri olan su pompalarını üretecek. Geliştirdikleri ürünlerde kendi patentlerini kullandıklarını söyleyen Kırpart Genel Müdürü Şahin Saylık, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

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“Tüm yaşamın yeniden şekillendiği bugünlerde, oldukça uzun ve zorlu bir ön proje sürecininin ardından dünya devi rakiplerimizi geride bırakarak, Porsche’nin yeni nesil motorlarının su pompası projesine dahil olduk. VW grubunun markalarından olan Porsche; 2022 yılında devreye girecek olan yeni tip motorlarının en önemli soğutma bileşenlerinden biri olan su pompası için, Kırpart’ı geçtiğimiz günlerde tedarikçi olarak projeye dahil etti”

Porsche ve Kırpart arasındaki anlaşma kapsamında, su pompalarının üretimine 2020 yılı içerisinde başlanacağı belirtiliyor. Merkezi ve üretim tesisi Bursa’da bulunan Kırpart, 1998 yılında Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştu. Kıraça Holding’in Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek beş babayiğitten biri olduğunu da belirtelim.

https://www.dunya.com/sirketler/porschenin-yeni-nesil-su-pompasini-kirpart-uretecek-haberi-472286

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