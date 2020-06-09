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    Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek

    Motor komponentleri üretiminde OEM tedarikçisi olan Kırpart, Porsche’nin 2022 yılında devreye girecek olan yeni tip motorlarının en önemli soğutma komponentlerinden biri olan su pompasını üretecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek
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    Türkiye’nin en önemli otomotiv yan sanayi kuruluşları arasında yer alan Kırpart, uzun ve zorlu bir nominasyon sürecinin ardından Porsche’nin yeni projesi için seçtiği tedarikçiler arasına girmeyi başardı.

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    Bu kapsamda Kırpart, Porsche’nin 2022 yılında devreye almayı planladığı yeni nesil V8 motorlarının önemli soğutma komponentlerinden biri olan su pompalarını üretecek. Geliştirdikleri ürünlerde kendi patentlerini kullandıklarını söyleyen Kırpart Genel Müdürü Şahin Saylık, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    Ayrıca Bkz. "Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi"

    “Tüm yaşamın yeniden şekillendiği bugünlerde, oldukça uzun ve zorlu bir ön proje sürecininin ardından dünya devi rakiplerimizi geride bırakarak, Porsche’nin yeni nesil motorlarının su pompası projesine dahil olduk. VW grubunun markalarından olan Porsche; 2022 yılında devreye girecek olan yeni tip motorlarının en önemli soğutma bileşenlerinden biri olan su pompası için, Kırpart’ı geçtiğimiz günlerde tedarikçi olarak projeye dahil etti”

    Porsche ve Kırpart arasındaki anlaşma kapsamında, su pompalarının üretimine 2020 yılı içerisinde başlanacağı belirtiliyor. Merkezi ve üretim tesisi Bursa’da bulunan Kırpart, 1998 yılında Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştu. Kıraça Holding’in Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek beş babayiğitten biri olduğunu da belirtelim.



    https://www.dunya.com/sirketler/porschenin-yeni-nesil-su-pompasini-kirpart-uretecek-haberi-472286 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 1 sa. en beğenilen
    Pompanın iyisi bizde biliyorlar bu işi. Ama onlarda 1 öde 7 al bizde 7 öde bir al. Bu durumda pompanın denklemini çözün artık.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    37ueudh3hehwaggw 1 sa. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun. Turkiye olmasa otomotiveler uretilemez poschr nin bel kemiğiyiz eskiden neredeydi böyle haberler. Ben Frankfurtda yaşıyorum vallahi her gün 7 24 haberde turkiye yi konuşuyor tüm Avrupa. Ciddi bir hayranlik var ülkede. Keşke turikey de yasiyor aolasaydim burda düzeni kurduk gelemiyoruz. 1 dk durmam yoksa. Sokakta en eski arac 2017 model valla turkiyede. Burda hala 98 corsa lar geziyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 sa.
    Bir yerlerden başlıyoruz en azından
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    Feyzuli 1 sa. en beğenilen
    Pompanın iyisi bizde biliyorlar bu işi. Ama onlarda 1 öde 7 al bizde 7 öde bir al. Bu durumda pompanın denklemini çözün artık.
    Yanıtla +5
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    VaporWave (Emre ) 1 sa.
    Tebrikler güzel gelişme.
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