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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi

    Şirketten yapılan açıklamada, siber saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın Türkiye dahil bazı fabrikalarda üretimi durdurduğu belirtildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle son 1-2 aydır otomotiv üretiminin neredeyse tamamen durduğuna şahit olduk. Fakat Japon otomotiv devi Honda, bu kez farklı bir nedenle üretimi durdurma kararı aldı.

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    Şirketten yapılan açıklamada, küresel otomobil ve motosiklet üretiminin siber saldırı nedeniyle kısmen durdurulduğu belirtildi. Pazartesi günü gerçekleştirildiği söylenen şüpheli saldırı nedeniyle şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi. Kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda’nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

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    Bugün itibariyle birçok fabrikada üretime yeniden başlansa da, fidye yazılımının üretim tesislerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio’daki ana fabrikanın yanı sıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki fabrikalarda üretimin durma halinin sürdüğü kaydedildi.

    Honda Türkiye'den açıklama

    Konuyla ilgili Honda Türkiye’den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Global operasyonlarda siber tehdit tespit etmiş ve tüm operasyonlar tedbir amacı ile durdurmuştur. Türkiye üretimi de 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren bir süreliğine durdurulmuş, daha sonra tekrar normal üretime geçilmiştir” ifadeleri yer aldı.



    Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-honda-cyber/honda-hit-by-cyber-attack-some-production-disrupted-idUSKBN23G1CI https://www.haberturk.com/honda-nin-uretimine-siber-saldiri-haberler-2706886-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 2 sa.
    Üretiminde kullanılan bilgisayarlar güvenli ağda dışarıdan müdahale edilemez personelin oturumları dışarıya açık ordanda bişey bozulmaz yüzlerce güvenlik duvarı var. Bir kaç kişinin çalıştığı excel dosyaları local deyse onlar gitmiştir.



    Zor yani
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    lojistisyen 3 sa.
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