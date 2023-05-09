Porsche otomobiller 11 kamera ve radar içeren Mobileye otonom sürüş sistemiyle donatılacak

Tam Boyutta Gör Porsche ve Mobileye, stratejik bir iş birliğine imza attı. İki şirket arasında yapılan anlaşma kapsamında Alman şirketin gelecekte üreteceği otomobillerde Mobileye'ın SuperVision gelişmiş sürücü destek sistemlerine yer verilecek.

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Mobileye'ın SuperVision teknoloji platformu, gelecekteki Porsche modellerinde gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS) temelini oluşturacak. Bulut bağlantılı bu sistem, çevresini taramak için 11 kamera ve radar tabanlı bir sensör sisteminden faydalanıyor.

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Volkswagen Grubu'nun tüm markalarını kapsaması bekleniyor

Dünyanın en büyük spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche bu ortaklık sayesinde yeni nesil otomobillerini birinci sınıf aktif güvenlik ve sürücünün belirli durumlarda ellerini direksiyondan çekmesine izin verecek otonom sürüş sistemleriyle donatabilecek.

Porsche mühendisleri, kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere sistemin otomobillere entegrasyonundan sorumlu olacak. Yapılan iş birliğinin Mobileye SuperVision'ı Volkswagen Grubu'nun tüm markaları için bir platform çözümü haline getirmesi bekleniyor.

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Porsche otomobiller 11 kamera ve radarla donatılacak