Porsche otomobiller 11 kamera ve radar içeren Mobileye otonom sürüş sistemiyle donatılacak

Mobileye'ın SuperVision teknoloji platformu, gelecekteki Porsche modellerinde gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS) temelini oluşturacak. Bulut bağlantılı bu sistem, çevresini taramak için 11 kamera ve radar tabanlı bir sensör sisteminden faydalanıyor.
Volkswagen Grubu'nun tüm markalarını kapsaması bekleniyor
Dünyanın en büyük spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche bu ortaklık sayesinde yeni nesil otomobillerini birinci sınıf aktif güvenlik ve sürücünün belirli durumlarda ellerini direksiyondan çekmesine izin verecek otonom sürüş sistemleriyle donatabilecek.
Porsche mühendisleri, kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere sistemin otomobillere entegrasyonundan sorumlu olacak. Yapılan iş birliğinin Mobileye SuperVision'ı Volkswagen Grubu'nun tüm markaları için bir platform çözümü haline getirmesi bekleniyor.Kaynakça https://newsroom.porsche.com/en/2023/company/porsche-mobileye-collaboration-automated-driver-assistance-functions-32250.html https://www.mobileye.com/news/porsche-mobileye-supervision-collaboration/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah