Porsche Taycan'ın yeni versiyonundan ipucu geldi: Ucuz versiyon mu geliyor?

Elektrikli araç pazarının ilgi çekici üyeleri arasında yer alan Porsche Taycan ailesi yakında daha da büyüyecek. Alman marka, paylaştığı ipucu görseliyle "aileye yeni bir üye" geleceğinin sinyallerini verdi.
Porsche'nin Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda tüm Porsche Taycan modellerini görebiliyoruz. Taycan Turbo S, Turbo ve 4S versiyonlarının yanında markanın sözünü ettiği yeni versiyon bulunuyor. Bunun merakla beklenen Taycan Cross Turismo modeli olmadığı açıkça görülüyor. Sedan versiyonun yeni bir türevi olduğunu düşündüğümüzde ise akla gelen ilk şey halihazırda Çin'de satılan giriş seviyesi Taycan oluyor.
Ayrıca Bkz. "Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız"İlginizi Çekebilir Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda
Görseldeki yeni versiyonun gövde rengine baktığımızda bu ihtimal daha da güçleniyor. Hatırlarsanız bundan 6 ay önce ilk etapta Çin'de satılmak üzere tanıtılan 'en ucuz' Porsche Taycan kendine has 'Frozen Berry' isimli gövde rengiyle sahneye çıkmıştı. Bugün paylaşılan ipucu görseli çok net olmasa da söz konusu giriş seviyesi Taycan'ın rengine oldukça benziyor. Görünen o ki Porsche artık bu ucuz versiyonun yeni denizlere açılma vaktinin geldiğine karar vermiş.
Çin'de satılan versiyon
Eğer düşündüğümüz gibi Porsche'nin ipucu görselindeki versiyon buysa 408 beygir güç üreten tek bir elektrik motoruna sahip arkadan itişli bir Taycan bekleyebiliriz. 79.2 kWh batarya paketiyle donatılan elektrikli otomobil Çin'de geçerli olan NEDC'ye göre 414 kilometre sürüş menzili sunuyor. Bunun yanı sıra menzili 489 kilometreye yükselten Performance Battery Plus opsiyonu da satın alınabiliyor. Bu versiyon da overboost moduyla maksimum 476 beygir güç üretebiliyor.
Tabii ki yeni giriş seviyesi Taycan'ın en önemli avantajının fiyat konusunda olması bekleniyor. Zira şu an Avrupa'daki en ucuz versiyon olan Taycan 4S'in fiyatı 100 bin euro'nun üzerinde ve rakiplerine kıyasla oldukça pahalı.
Öte yandan bu yıl Porsche Taycan ailesine GTS isimli bir versiyonun da katılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar yakında ortaya çıkacaktır.
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Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Linkten ve ekran görüntüsünden görüldüğü gibi en düşük sıfır araba fiyatı 1.500.000 ₺ dır. Söyler misiniz bana bu arabanın ucuz modelini üretince egea gibi ulaşılabilir bir araba mı olacak? Anca bu haber sarı sitede bakıp hayal kurmaktan öteye geçmez . Yine güzel hayaller kurdum şimdi.
Yani bu satıcı arkadaşla irtibata geçmek lazım ötv vb gibi ek maliyetler çıkabilir bu fiyata dahil olmayan.