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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche yeni geliştirdiği Cayman R'ı Los Angeles Auto Show'da tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Porsche yeni geliştirdiği Cayman R'ı Los Angeles Auto Show'da tanıttı
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Volkswagen Group'un spor otomobil üretici markası Porsche, Cayman modelinin daha iddialı bir versiyonunu bugün başlayan Los Angeles Auto Show'da sergiliyor. Standart Cayman ve Cayman S modeline göre önemli farklılıklar içeren Cayman R, Cayman modellerinin en saf spor versiyonu olarak belirtiliyor.

Cayman S'e göre otomobildeki en önemli gelişmenin, ağırlığın önemli derecede azaltılması olarak açıklanıyor. Alüminyum kapılar, ağırlığı azaltılmış spor koltukların monte edilmesi ve gereksiz donanım olarak görülen (!) klima, audio sistemi ve eşya koyma bölümlerinin tamamen kaldırılması sayesinde Cayman R, S modeline göre 55 kilogram daha hafif. Porsche mühendislerinin motor üzerindeki çalışmaları sonucunda maksimum güç 330 beygire yükseltilmiş. Cayman R 0'dan 96 kilometre/saat hıza baz Cayman S'e göre 0.2 saniye daha hızlı ulaşabiliyor, sadece 4.7 saniyede.

Fiyatı konusunda kesin bir bilgi olmasa da Cayman S'e göre ciddi bir fiyat farkının olmayacağı öngörülüyor.

Porsche yeni geliştirdiği Cayman R'ı Los Angeles Auto Show'da tanıttı
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Porsche yeni geliştirdiği Cayman R'ı Los Angeles Auto Show'da tanıttı
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Farrabi
Üstüne para verseler almam

sen yakın dostun Jeremy'nin fransız lokantısına bugatti, Holdingine de Spyker'la gidiyorsun degil mi? Para verseler almazmış. Fakir artiz böyle oluyor
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ogameci 8 yıl

DH Misafiri

Farrabi

Üstüne para verseler almam


sen yakın dostun Jeremy'nin fransız lokantısına bugatti, Holdingine de Spyker'la gidiyorsun degil mi? Para verseler almazmış. Fakir artiz böyle oluyor




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Wol4onak 8 yıl
Bu Porsche'lar çok saçma iş yaw, hepsi aynı gibi
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ogameci 8 yıl

Armanius

Bu Porsche'lar çok saçma iş yaw, hepsi aynı gibi


aslında bir açıdan iyi

bu kasanın modası geçti durumu fazla olmaz ama sürekli far modeli ve kasa değişse

bariz göze çarpar
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JonnyCaqe 8 yıl
begenmedim sıradakiii
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Black Label Society 9 yıl
bu araba çok sıkıcı olmaya başladı dizaynları arasında hiçbir keskin hat hiçbir keskin farklılık göremez olduk şu diğer konuda bi subaru'ya baksak ne demek istediğim daha iyi anlaşılır
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HoLY.oNE 9 yıl
gereksiz donanim klima ve ...
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frk96 9 yıl
0.2 sn geç hızlansın, kliması olsun..
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ozkan_tpc 9 yıl
Porshe un en ekonomik çözümlerinden biri. 911 turbo daki gibi mükemmel tasarım harika konfor ve süper performansı beklemeyin elbette. Ama sonuçta Porsche ruhu hamurunda var :) Şahsen bir far lambasını bile ferrariye değişmem.
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@WP VOLK@N 9 yıl
porche nerde biz nerde..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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kolluk 9 yıl
uzun yola gitmez bu :)
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Mordeaur 9 yıl
Şahane.
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Farrabi 9 yıl
Üstüne para verseler almam
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@Majesty 9 yıl
Bir fark göremedim eski modellerinden
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-Dominic- 9 yıl
Her zamanki gibi...
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Hermés 9 yıl

Farrabi

Üstüne para verseler almam


nolur al
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wreith 9 yıl
çok güzel
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vector x-31 9 yıl
Şahane bir cihaz olmuş
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