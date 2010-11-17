Porsche yeni geliştirdiği Cayman R'ı Los Angeles Auto Show'da tanıttı

Volkswagen Group'un spor otomobil üretici markası Porsche, Cayman modelinin daha iddialı bir versiyonunu bugün başlayan Los Angeles Auto Show'da sergiliyor. Standart Cayman ve Cayman S modeline göre önemli farklılıklar içeren Cayman R, Cayman modellerinin en saf spor versiyonu olarak belirtiliyor.

Cayman S'e göre otomobildeki en önemli gelişmenin, ağırlığın önemli derecede azaltılması olarak açıklanıyor. Alüminyum kapılar, ağırlığı azaltılmış spor koltukların monte edilmesi ve gereksiz donanım olarak görülen (!) klima, audio sistemi ve eşya koyma bölümlerinin tamamen kaldırılması sayesinde Cayman R, S modeline göre 55 kilogram daha hafif. Porsche mühendislerinin motor üzerindeki çalışmaları sonucunda maksimum güç 330 beygire yükseltilmiş. Cayman R 0'dan 96 kilometre/saat hıza baz Cayman S'e göre 0.2 saniye daha hızlı ulaşabiliyor, sadece 4.7 saniyede.

Fiyatı konusunda kesin bir bilgi olmasa da Cayman S'e göre ciddi bir fiyat farkının olmayacağı öngörülüyor.