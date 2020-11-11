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    Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi

    Ağustos ayında meydana gelen çelik halat kazasının verdiği zarar henüz giderilememişken Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde bir kaza daha yaşandı. Kazaya yine bir çelik halat neden oldu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi
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    Carl Sagan’ın romanıyla aynı adı taşıyan ve aktris Jodie Foster’ın başrolde olduğu Contact isimli film ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e konuk olan dünyanın en büyük radyo teleskoplarından olan ve inşası 1963 yılında tamamlanan Arecibo gözlemevinde, yine bir kaza meydana geldi. Üç ay içinde ikinci bir kaza hadisesiyle sarsılan bilim insanları, olası bir üçüncü kazayı engellemek adına seferber olmuş durumda.

    Yine bir çelik halat

    Ağustos ayında gerçekleşen ve çelik bir halatın koparak teleskobun yansıtıcı çanağına çarpmasıyla sonuçlanan kazada, 30 metrelik bir delik oluşmuştu. Hasar tespiti yapan bilim insanları, içinde bulunduğumuz hafta içinde onarım faaliyetlerine başlamayı düşünüyordu. Ancak talihsizliklerin yakasını bırakmadığı Arecibo gözlemevi, 6 Kasım Cuma günü yine bir çelik halat kazası yaşadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı

    Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi
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    Orta Florida Üniversitesi’nce işletilen gözlemevi son kaza, yapılan açıklamalara göre İlk halatın bağlı olduğu destek kulesinde meydana geldi. Yapılan açıklamada, ilk kaza sonrası kopan halatla birlikte kuledeki gerilimin arttığı ve ortaya çıkan basınç sonrası diğer kablonun da kopmuş olabileceği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı"

    İkinci kaza sonrası vbir açıklama yapan gözlemevi müdürü Francis Cordova, “Çok özen gösterilen bir inceleme süreci sonrası tüm tedbirleri almış biçimde Salı günü tamirat faaliyetine başlayacaktık. Ancak ne yazık ki başımıza bir de bu iş çıktı” ifadelerini kullandı. Ekip, son olayın ardından tüm mesaisini mevcut kablolardaki yükü hafifletmek adına yeni çelik halatlar takmaya harcayacak.

    Birçok bilimsel faaliyete beşiklik eden gözlemevi aynı zamanda NASA’nın Dünyadışı Zekâ Arayışı (SETI-Search for Extra-Terrestrial Intelligence) projesi için de kullanılıyor.



    https://www.news18.com/news/buzz/iconic-arecibo-observatory-in-puerto-rico-faces-severe-damage-as-second-cable-breaks-in-3-months-3066692.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    53 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TaymekHoldem (oğusan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bf4 de çok adam harcadık. emeği büyük bizde bu antenin XD
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    some laz müteahhit problems
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazık olmuşş
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    TaymekHoldem (oğusan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bf4 de çok adam harcadık. emeği büyük bizde bu antenin XD
    Yanıtla +6
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    BRNSpawn (Baran SOYSÜREN) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık olmuş. BF4'de çok adam yedim burada.
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    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık oldu güzelim yere, düzeltecek bütçeleri de yoktur zaten kapanır gider gibime geliyor.
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