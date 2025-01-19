Powerbeats Pro 2 Geliyor: İşte Apple'ın yeni spor kulaklığı

Powerbeats Pro 2 önümüzdeki hafta tanıtılabilir: İşte beklenen özellikler
Yeni Powerbeats Pro 2, fitness severler için devrim niteliğinde özellikler sunuyor. Antrenman sırasında kalp atış hızı takibi yapabilen kulaklık, bu verileri iPhone'daki Sağlık uygulamasıyla entegre edebiliyor. Ayrıca koşu bandı gibi spor salonu ekipmanlarıyla kablosuz bağlantı kurarak, egzersiz verilerinin gerçek zamanlı takibini mümkün kılıyor. Bu özellik, kullanıcıların antrenman performanslarını daha detaylı analiz edebilmelerine olanak sağlıyor.
Tasarım açısından da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Yeni model daha dikey ve ince bir yapıya sahip. Güvenli bir kullanım için tasarlanan ayarlanabilir kulak kancaları ise yerini koruyor. Bu sayede en zorlu antrenmanlar sırasında bile kulaklığın düşme riski ortadan kalkıyor.
Jet Siyahı, Quick Sand, Electric Orange ve Hyper Purple olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak Powerbeats Pro 2, şarj kutusunda artık USB-C portu yer alıyor. Ayrıca Android kullanıcıları için de güzel haberler var. Geliştirilmiş çapraz platform uyumluluğu sayesinde, Cihazımı Bul gibi özellikler artık Android cihazlarda da kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.