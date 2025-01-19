Powerbeats Pro 2 Geliyor: İşte Apple'ın yeni spor kulaklığı

Tam Boyutta Gör Apple'ın spor ve fitness tutkunları için geliştirdiği Powerbeats Pro serisinin yeni üyesi, çok yakında teknoloji dünyasındaki yerini alacak. Yeni bir rapora göre, Apple önümüzdeki hafta içerisinde Powerbeats Pro 2'nin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu yeni model, selefinden çok daha gelişmiş özelliklere ve yenilenmiş bir tasarıma sahip.

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Powerbeats Pro 2 önümüzdeki hafta tanıtılabilir: İşte beklenen özellikler

Yeni Powerbeats Pro 2, fitness severler için devrim niteliğinde özellikler sunuyor. Antrenman sırasında kalp atış hızı takibi yapabilen kulaklık, bu verileri iPhone'daki Sağlık uygulamasıyla entegre edebiliyor. Ayrıca koşu bandı gibi spor salonu ekipmanlarıyla kablosuz bağlantı kurarak, egzersiz verilerinin gerçek zamanlı takibini mümkün kılıyor. Bu özellik, kullanıcıların antrenman performanslarını daha detaylı analiz edebilmelerine olanak sağlıyor.

Tasarım açısından da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Yeni model daha dikey ve ince bir yapıya sahip. Güvenli bir kullanım için tasarlanan ayarlanabilir kulak kancaları ise yerini koruyor. Bu sayede en zorlu antrenmanlar sırasında bile kulaklığın düşme riski ortadan kalkıyor.

Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri konusunda da ciddi iyileştirmeler yapılmış durumda. Aktif Gürültü Önleme özelliği, spor salonlarındaki rahatsız edici arka plan seslerini engellerken, Mekansal Ses teknolojisi ile daha etkileyici bir dinleme deneyimi sunuluyor. Uyarlanabilir Ses özelliği ise ortam koşullarına göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayarak kullanıcı konforunu artırıyor.

Jet Siyahı, Quick Sand, Electric Orange ve Hyper Purple olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak Powerbeats Pro 2, şarj kutusunda artık USB-C portu yer alıyor. Ayrıca Android kullanıcıları için de güzel haberler var. Geliştirilmiş çapraz platform uyumluluğu sayesinde, Cihazımı Bul gibi özellikler artık Android cihazlarda da kullanılabilecek.

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Powerbeats Pro 2 Geliyor: İşte Apple'ın yeni spor kulaklığı