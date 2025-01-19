Oppo Find N5'in canlı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen modellerinden Oppo Find N5, Şubat ayında Çin'de tanıtılmaya hazırlanırken, cihazın selefi ile karşılaştırıldığı ilk canlı görüntüleri teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Selefi Find N3 ile karşılaştırmalı olarak sızdırılan fotoğraflar, yeni modelin tasarım dilinde önemli değişikliklere gidildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle kamera modülünün yerleşimi ve genel form faktörüyle dikkat çeken Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını hedefliyor.

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Oppo Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olabilir

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, selefinden miras aldığı ancak yeniden tasarlanan büyük yuvarlak kamera modülü. OnePlus 13'ten ilham alan yeni kamera düzenlemesinde, LED flaş sağ alt köşeye, periskop telefoto kamera ise sağ üst köşeye konumlandırılmış durumda. Bu değişiklik, Find N3'teki kamera modülü dışında yer alan LED flaş tasarımından önemli bir sapma gösteriyor.

İncelik konusunda çığır açmaya hazırlanan Find N5, katlanmamış halde sadece 4 mm, katlanmış halde ise 9 mm kalınlığa sahip olacak. Bu değerler, katlanabilir telefon pazarında yeni bir standart oluşturma potansiyeli taşıyor. Ancak inceliğiyle birlikte şarj özellikleri de göz ardı edilmemiş. Çünkü cihaz, yaklaşık 5.700 mAh kapasiteli batarya ve 50W manyetik kablosuz şarj desteğiyle kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Teknik özellikler konusunda da iddialı olan Find N5, titanyum gövde yapısı ve IPX8 su direnci sertifikası, Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 2K çözünürlüklü dahili ekranıyla kullanıcılara üst düzey bir deneyim vadediyor. Kamera sisteminde ise 50 megapiksel ana kamera ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile fotoğraf tutkunlarının beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Oppo Find N5'in global pazarlara açılma stratejisi de netlik kazanmaya başladı. Cihazın Güneydoğu Asya pazarlarında kendi markasıyla yer alacağı, diğer bölgelerde ise OnePlus Open 2 adıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. Son olarak Tayland'ın NBTC kurumundan alınan sertifika da bu global lansmanın yaklaştığının bir işareti olarak görülüyor.

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Oppo Find N5'in canlı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor