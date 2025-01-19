Oppo Find N5'in canlı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Oppo Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olabilir
Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, selefinden miras aldığı ancak yeniden tasarlanan büyük yuvarlak kamera modülü. OnePlus 13'ten ilham alan yeni kamera düzenlemesinde, LED flaş sağ alt köşeye, periskop telefoto kamera ise sağ üst köşeye konumlandırılmış durumda. Bu değişiklik, Find N3'teki kamera modülü dışında yer alan LED flaş tasarımından önemli bir sapma gösteriyor.
İncelik konusunda çığır açmaya hazırlanan Find N5, katlanmamış halde sadece 4 mm, katlanmış halde ise 9 mm kalınlığa sahip olacak. Bu değerler, katlanabilir telefon pazarında yeni bir standart oluşturma potansiyeli taşıyor. Ancak inceliğiyle birlikte şarj özellikleri de göz ardı edilmemiş. Çünkü cihaz, yaklaşık 5.700 mAh kapasiteli batarya ve 50W manyetik kablosuz şarj desteğiyle kutudan çıkacak.
Oppo Find N5'in global pazarlara açılma stratejisi de netlik kazanmaya başladı. Cihazın Güneydoğu Asya pazarlarında kendi markasıyla yer alacağı, diğer bölgelerde ise OnePlus Open 2 adıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. Son olarak Tayland'ın NBTC kurumundan alınan sertifika da bu global lansmanın yaklaştığının bir işareti olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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