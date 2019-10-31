PowerToys'un Windows 10 sürümüne toplu dosya ismi değiştirme özelliği eklendi

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Microsoft, Windows 95 zamanlarında işletim sisteminin deneyimini geliştirmek için kullanışlı araçlar ve yardımcı programlar içeren PowerToys'u sunmuştu. Microsoft altı ay kadar önce PowerToys'u Windows'a geri getireceğini açıkladı.

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Yazılım devi sözünde durdu ve Eylül ayının başında Kısayol Rehberi ve FancyZones adlı iki özelliğe sahip PowerToys'u Windows 10'a entegre etti. Microsof şimdi ise PowerToys'un en son sürümüne oldukça pratik yeni bir araç ekledi.

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PowerRename ile artık daha kolay

Yazılımın 0.12 numaralı sürümüne eklenen PowerRename adlı araç, birden fazla dosya seçip bunları tek bir tıklamayla pratik bir şekilde yeniden isimlendirmenize imkan tanıyor.

PowerToys'un modern versiyonu henüz Microsoft Store mağazasında yerini almadı. Ancak bu bağlantıya tıklayarak Github üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.