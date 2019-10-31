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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PowerToys'un Windows 10 sürümüne toplu dosya ismi değiştirme özelliği eklendi

    Microsoft modern hale getirerek Windows 10'a entegre ettiği PowerToys için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümde dosyaları pratik olarak yeniden isimlendirmenize olanak sağlayan bir özellik var.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PowerToys'un Windows 10 sürümüne toplu dosya ismi değiştirme özelliği eklendi
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    Microsoft, Windows 95 zamanlarında işletim sisteminin deneyimini geliştirmek için kullanışlı araçlar ve yardımcı programlar içeren PowerToys'u sunmuştu. Microsoft altı ay kadar önce PowerToys'u Windows'a geri getireceğini açıkladı.

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    Yazılım devi sözünde durdu ve Eylül ayının başında Kısayol Rehberi ve FancyZones adlı iki özelliğe sahip PowerToys'u Windows 10'a entegre etti. Microsof şimdi ise PowerToys'un en son sürümüne oldukça pratik yeni bir araç ekledi.

    PowerToys'un Windows 10 sürümüne toplu dosya ismi değiştirme özelliği eklendi
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    PowerRename ile artık daha kolay

    Yazılımın 0.12 numaralı sürümüne eklenen PowerRename adlı araç, birden fazla dosya seçip bunları tek bir tıklamayla pratik bir şekilde yeniden isimlendirmenize imkan tanıyor.

    PowerToys'un modern versiyonu henüz Microsoft Store mağazasında yerini almadı. Ancak bu bağlantıya tıklayarak Github üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



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