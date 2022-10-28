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    Anlık Bildirim

    Elon Musk resmen Twitter’ı satın aldı, DOGE yüzde 35 yükseldi

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile birlikte Blue abonelik ödemelerinde DOGE kripto parasına yer verip vermeyeceği topluluk tarafından merakla bekleniyor.   
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    Kripto para piyasasındaki manipülatif hareketlerine rağmen Elon Musk halen bir kurtarıcı olarak görülüyor. Paylaştığı gönderilerde yer verdiği neredeyse her kelime veya hayvan görseli için bir kripto para çıkarılıyor ve milyarlarca dolar hacim oluşuyor. Twitter’ı satın alması yine hareketlilik yarattı.

    Elon Musk ve DOGE ilişkisi

    Elon Musk’ın aylar süren belirsizlik sonrasında Twitter’ı satın aldığını dün itibariyle duyurması DOGE severleri harekete geçirdi. Ünlü ismin DOGE ile ilgili bir açıklama yapacağı beklentisi son iki günde fiyatı yüzde 35 yükseltti ve 8.5 cent seviyesine çıkardı.

    Elon Musk aylar önce Twitter Blue aboneliği için DOGE ile de öneme yapılabilmesi gerektiğini dile getirmişti. Özellikle bu noktada DOGE topluluğunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Elon Musk bu vaadini yerine getirebilecek mi ayrı bir merak konusu.

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