Elon Musk resmen Twitter’ı satın aldı, DOGE yüzde 35 yükseldi

Elon Musk ve DOGE ilişkisi
Elon Musk’ın aylar süren belirsizlik sonrasında Twitter’ı satın aldığını dün itibariyle duyurması DOGE severleri harekete geçirdi. Ünlü ismin DOGE ile ilgili bir açıklama yapacağı beklentisi son iki günde fiyatı yüzde 35 yükseltti ve 8.5 cent seviyesine çıkardı.
Elon Musk aylar önce Twitter Blue aboneliği için DOGE ile de öneme yapılabilmesi gerektiğini dile getirmişti. Özellikle bu noktada DOGE topluluğunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Elon Musk bu vaadini yerine getirebilecek mi ayrı bir merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: