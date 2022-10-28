Elon Musk resmen Twitter’ı satın aldı, DOGE yüzde 35 yükseldi

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasındaki manipülatif hareketlerine rağmen Elon Musk halen bir kurtarıcı olarak görülüyor. Paylaştığı gönderilerde yer verdiği neredeyse her kelime veya hayvan görseli için bir kripto para çıkarılıyor ve milyarlarca dolar hacim oluşuyor. Twitter’ı satın alması yine hareketlilik yarattı.

Elon Musk ve DOGE ilişkisi

Elon Musk’ın aylar süren belirsizlik sonrasında Twitter’ı satın aldığını dün itibariyle duyurması DOGE severleri harekete geçirdi. Ünlü ismin DOGE ile ilgili bir açıklama yapacağı beklentisi son iki günde fiyatı yüzde 35 yükseltti ve 8.5 cent seviyesine çıkardı.

Elon Musk’tan Twitter’a net mesaj 1 gün önce eklendi

Elon Musk aylar önce Twitter Blue aboneliği için DOGE ile de öneme yapılabilmesi gerektiğini dile getirmişti. Özellikle bu noktada DOGE topluluğunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Elon Musk bu vaadini yerine getirebilecek mi ayrı bir merak konusu.

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DOGE topluluğu Elon Musk’tan haber bekliyor